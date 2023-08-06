Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Trending, Tagar Gear 5 Anime One Piece Banjiri Twitter Indonesia

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |14:38 WIB
Trending, Tagar Gear 5 Anime One Piece Banjiri Twitter Indonesia
Gear 5 di Anime One Piece (Foto: Toei Animation)
A
A
A

JAKARTA - Anime One Piece memasuki episode 1071 per hari ini, Minggu, (6/8/2023). Kehadiran episode baru itu turut membanjiri X (Twitter) Indonesia sejak dua hari terakhir, untuk merayakan kehadiran Gear 5 dari sang karakter utama, Monkey D. Luffy. 

Sebatas informasi, pada manga One Piece adegan Gear 5 muncul pada episode 1044, sedangkan di versi anime baru ada pada episode 1071.

Menariknya seminggu jelang episode tersebut sejumlah Nakama, -julukan fans One Piece- telah mengganti foto profil mereka dengan wujud dari Gear 5. 

Tepat dengan peluncuran Anime One Piece episode 1071, tagar Gear 5 pun membanjiri Twitter (X). Hingga berita ini diturunkan Okezone Techno, tagar Gear 5 sudah mencapai 115 ribu ciutan.

Di posisi kedua dan ketiga, ada juga tagar One Piece dan One Piece 1071. Guna merayakan episode itu, Twitter (X) juga memberikan emoji Topi Jerami pada tagar One Piece.

Telusuri berita ototekno lainnya
