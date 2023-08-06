Mobil Listrik Ioniq 5 Sandiaga Uno Mogok, Hyundai Langsung Berikan Unit Pengganti Sementara

JAKARTA – Hyundai Motors Indonesia (HMID) memberikan Ioniq 5 baru sebagai pengganti sementara kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno.

Seperti diketahui momen tak menyenangkan dialami Menparekraf Sandiaga, dimana ketika pulang dari tugas, mobil listrik yang biasa dibawanya yakni Hyundai Ioniq 5 bermasalah. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, mobil listrik itu mogok tak bisa dinyalakan.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu memang tidak menyebutkan jenis mobil listrik yang digunakannya. Tapi, Sandiaga menyertakan gambar Hyundai Ioniq 5 pada unggahan videonya di Instagram pribadinya @sandiuno.

Tak butuh waktu lama, Hyundai lansung bergerak untuk mencari penyebab masalah Ioniq 5 Sandiaga. Bahkan, Menparekraf mendapatkan Ioniq 5 baru sebagai pengganti sementara selama mobilnya diperbaiki.

“Alhamdulillah setelah kejadian itu, hari ini tim @hyundaimotorindonesia langsung GERCEP menggantikan dengan unit baru sementara selama mobil listrik saya berada di bengkel. TERBAIK!,” tulis Sandiaga dalam keterangan unggahan video di Instagram, dikutip Minggu (6/8/2023).

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih untuk tim Hyundai Indonesia. Semoga servis dan pelayanan terbaik ini berlaku untuk semua pelanggan tanpa terkecuali, agar minat dan daya tarik masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik yang ramah lingkungan pun makin banyak di Indonesia,” tambahnya.

Sandiaga Uno mengaku senang dengan pelayanan yang diberikan oleh Hyundai dengan memberikan unit baru Hyundai Ioniq 5. Tetapi, dipastikan bahwa mobil tersebut hanya untuk pengganti sementara.

“Ini servis terbaik, belum diminta tiba-tiba sudah datang sendiri. Dan unit baru sebagai pengganti (sementara). Terima kasih Ioniq, Hyundai, atas servis kelas dunia yang telah dipersembahkan, dan semoga electric vehicle Indonesia dengan tingkat TKDN yang tertinggi bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Sandiaga dalam unggahan video di Instagram lebih lanjut.