Respons Hyundai usai Mobil Listrik Ioniq 5 Sandiaga Uno Bermasalah: Sedang Menunggu Informasi Teknis Lengkap

Mobil listrik Ioniq 5 milik Sandiaga Uno Mogok, Hyundai langsung beri penanganan. (Doc. Instagram: Sandiaga Uno)

JAKARTA – Momen tak menyenangkan dialami Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dimana ketika pulang dari tugas, mobil listrik yang biasa dibawanya yakni Hyundai Ioniq 5 bermasalah.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @sandiuno, Menparekraf membagikan momen mobil listriknya mogok di Bandara Soekarno-Hatta. Itu terjadi ketika dia ingin pulang setelah kunjungan kerja ke Banjarmasin, Kalimantan Timur.

“Berarti kita mengalami untuk pertama kali mobil listrik tidak bisa jalan, tidak bisa pakai power bank,” kata Sandiaga seperti dikutip dalam unggahan video di Instagram pribadinya, dikutip Minggu (6/8/2023)

Menparekraf Sandiaga Uno memang tidak menyebutkan mobil listrik apa yang digunakannya pada saat itu.

Namun, mereka menyertakan gambar Hyundai Ioniq 5 berwarna hitam pada unggahan videonya.

“Akhirnya, saya bersama tim lainnya naik mobil Patwal (Patroli dan Pengawal) untuk menuntaskan kerja lainnya di hari ini. Insya Allah, semoga ujian ini bisa menjadi berkah untuk membuka lapangan kerja, dan memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. SEMANGAT,” tulis keterangan dalam unggahan video di Instagram pribadinya.

Melihat hal tersebut, Hyundai Motors Indonesia (HMID) langsung bergerak cepat untuk menanggapi keluhan Menparekraf Sandiaga Uno. Mereka mengatakan saat ini sedang memeriksa apa penyebab Ioniq 5 tersebut tiba-tiba mogok.

"Saat ini kami, Hyundai Motors Indonesia, sedang menangani Ioniq 5 yang dimiliki oleh Bapak Menteri Parekraf, Sandiaga Uno. Kami sedang menunggu informasi detail teknis lengkap untuk memahami penyebab kendala tersebut,” kata Putra Samiaji, Head of After Sales Service Department HMID saat dihubungi MNC Portal.

Putra juga memastikan saat ini mobil listrik milik Sandiaga Uno sedang dalam pengananan tim teknis dari HMID.