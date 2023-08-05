Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Intip Spesifikasi POVA 5 dan POVA 5 Pro 5G, Smartphone Murah nan Gahar

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |12:37 WIB
Intip Spesifikasi POVA 5 dan POVA 5 Pro 5G, Smartphone Murah nan Gahar
TECNO Pova 5 Series (Foto: Tecno Mobile Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Geliat industri smartphone semakin hari kian kencang. Saat ini sudah cukup banyak varian ponsel pintar dengan harga murah yang menawarkan spesifikasi gahar, salah satunya yang baru saja diluncurkan adalah TECNO POVA 5 dan 5 Pro 5G.

Kedua model ini diklaim mempunyai kelebihan masing-masing untuk mendukung pengalaman bermain game mobile. Hal ini seperti diungkap Anthoni Roderick, PR Manager TECNO Indonesia, pada saat momen peluncurannya.

"Dibanding seri POVA pendahulunya yang sangat diminati tahun 2022 lalu, POVA 5 Series hadir dengan spesifikasi dan harga lebih baik lagi dari pada tahun ini yang siap menjadi gear atau daily use pilihan pecinta game di Indonesia” katanya.

Lantas seperti apa spesifikasi TECNO POVA 5 dan 5 Pro 5G? Berikut paparan lengkapnya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Sabtu (5/8/223).

POVA 5 Pro 5G

POVA 5 Pro 5G merupakan model tertinggi dari dua varian yang baru saja diluncurkan tersebut. Smartphone yang satu ini hadir dengan mengusung desain Turbo Light Mecha ID Design beranel LED interaktif disematkan di punggungnya.

Layar POVA 5 Pro 5G berukuran 6,78 inch dengan resolusi Full HD+ serta sudah mendapat dukungan refresh rate 120Hz. Untuk mendukung kebutuhan fotografinya dilengkapi kameranya didukung oleh kamera utama beresolusi 50MP.

Halaman:
1 2
      
