Berkat SOS Satelit Apple, Kebakaran Hutan di Kanada Berhasil Dicegah

JAKARTA - Fitur SOS satelit Apple berhasil mendapat sorotan sejak pertama kali diumumkan. Dan sekarang fitur tersebut terbukti bermanfaat karena berhasil mencegak kebakaran hutan di wilayah Missanabie, Ontario, Kanada.

Dihimpun dari Gizmochina, Sabtu (5/8/2023), kebakaran berhasil dijinakan setelah penduduk di sana menggunakan fitur SOS satelit di smartphone iPhone 14. Berkat fitur tersebut, mereka bisa menghubungi petugas meski tidak memiliki sinyal internet.

Kebakaran akhirnya ditangani Kementerian Sumber Daya Alam dan Kehutanan yang datang beberapa saat kemudian. Setelah berjibaku dengan kobaran api yang panas, petugas dan warga akhirnya berhasil mencegah terjadinya kebakaran hutan hebat.

"Fitur darurat GlobalStar baru dari iPhone 14 memfasilitasi komunikasi kami dengan MNRF saat mendekati pulau yang terbakar,” kata Eric Belanger, warga yang sempat memotret dan membagikan kronologis peristiwa tersebut.

Untuk diketahui, fitur baru iPhone yang tergabung dalam model 14 dan 14 Pro ini memungkinkan pengguna menjangkau layanan darurat selama pemadaman internet. Ini biasa digunakan dalam situasi darurat ketika seorang tersesat.

Fitur SOS melalui satelit tersedia saat sinyal seluler tidak ada. Antarmuka pengguna meminta pengguna untuk mengarahkan iPhone mereka ke satelit terdekat untuk mendapatkan sinyal.