Ilmuwan Berhasil Temukan Kapsul Waktu Berusia 600 Juta Tahun

Sebuah kapsul waktu dalam bentuk tetesan air purba ditemukan di kawasan Pegunungan Himalaya (Foto: IFL Science)

JAKARTA - Sekelompok ilmuwan berhasil menemukan kapsul waktu berusia 600 juta tahun di wilayah Himalaya. Sebagaimana dihimpun dari IFL Science pada Sabtu (5/8/2023), kapsul waktu tersebut ditemukan dalam bentuk tetesan air purba yang terperangkap di dalam endapan mineral.

Tetesan air ini diklaim dapat menjelaskan peristiwa penting yang banyak diperdebatkan. Ia berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana lempeng tektonik yang bertabrakan dapat mendorong pegunungan, membawa dataran rendah, dan fosil yang tersimpan di sana bersama mereka.

Seperti diketahui, sekitar 650 juta tahun lalu, Bumi mengalami satu atau lebih glasiasi yang membentuk zaman es. Selama apa yang disebut peristiwa Bumi Bola Salju ini, sebagian besar planet ini tertutup es, dan tentang bagaimana kehidupan bisa berlanjut pun menarik untuk diperdebatkan.

Namun, segera setelah itu, terjadi ledakan besar dalam bentuk kehidupan kompleks yang menyebabkan keanekaragaman yang kita lihat sekarang, yang dimungkinkan oleh peningkatan besar oksigen di atmosfer yang dikenal sebagai Peristiwa Oksigenasi Hebat Kedua.

Penyebab peristiwa ini masih diperdebatkan, termasuk apakah itu terkait dengan deep freeze sebelumnya, atau apakah keterkaitannya dalam waktu adalah suatu kebetulan. Nah dengan ditemukannya kapsul waktu tersebut kemungkinan bisa menjawab pertanyaan yang selama ini ada.

Prakash Chandra Arya, mahasiswa PhD Institut Sains India membantu menemukan endapan kalsium dan magnesium karbonat dengan tetesan air di dalamnya. Berdasarkan usia batu tempat batu tersebut ditemukan, Arya dan timnya mencocokkan air dengan era Bumi Bola Salju.