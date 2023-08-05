Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Gamer Full Senyum, Kini Hadir Chatbot AI Panduan Game

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |16:45 WIB
Gamer Full Senyum, Kini Hadir Chatbot AI Panduan Game
The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom (Foto: IGN)
A
A
A

JAKARTA - Popularitas chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) terus meroket. Saat ini bahkan sudah muncul chatbot AI yang bisa membantu para gamer memecahkan masalah dalam video game.

Dengan begitu, gamer tidak perlu lagi repot-repot mencari solusi untuk memenangkan permainan lewat pencarian Google atau forum online. Semuanya kini bisa dilakukan lewat satu platform chatbot.

Chatbot AI panduan game dihadirkan oleh situs web game IGN. Namun untuk sementara, chatbot AI diluncurkan hanya untuk panduan IGN The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Seperti dilansir dari Mashable, Sabtu (5/8/2023) gamer yang ingin menggunakannya hanya perlu memasukkan akun IGN. Tapi di fase uji coba ini semua orang bisa mengaksesnya secara langsung.

IGN mengatakan pengalaman chatbot, yang masih dalam tahap pengujian rilis alfa tersebut didasarkan pada panduan, tip, dan konten lain yang ditulis di situs serta info dari permainan kontributor.

"Kami membayangkan fitur panduan ini bertindak sebagai solusi pencarian komprehensif bagi mereka yang mencari jawaban cepat untuk masalah yang rumit, memberikan solusi dengan cepat dan mudah," katanya.

Untuk diketahui, panduan permainan memang kerap dibutuhkan para gamer ketika mereka mencapai level yang sulit. Kehadiran chatbot AI ini tentu bisa membantu gamer menamatkan gamenya dengan cepat.

(Muhammad Pratama Supriyadillah)

      
