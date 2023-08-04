Nokia akan Hidupkan Lagi Dua Ponsel Jadul, Lengkap dengan Game Snake!

PABRIKAN ponsel asal Finlandia, Nokia mengumumkan kebangkitan dua ponsel jadul mereka, yakni Nokia 150 dan 130. Lahir dalam desain klasik, ponsel tersebut dibekali sejumlah fitur baru.

Dihimpun dari Gizmodo, Jumat (4/8/2023), Nokia 150 punya spesifikasi yang lebih tinggi dibanding Nokia 130. Hadir dalam tiga warna, Nokia 150 menampilkan layar QVGA 2,4 inci, dan baterai 1.450 mAh yang dapat dilepas.

BACA JUGA: Apple Akhirnya Perpanjang Teknologi 5G Milik Nokia

Daya tahan baterai ponsel legendaris ini diklaim bisa tahan hingga satu bulan dalam mode siaga. Fitur lainnya adalah jack headphone untuk mendengarkan musik, serta kamera utama VGA 0,3 MP.

Ini sebenarnya mirip dengan spesifikasi kamera pada ponsel candybar buatan LG yang diluncurkan pada tahun 2008 silam. Pengguna juga dapat menyimpan semua data pada kartu MicroSD dan mengisi daya ponsel dengan micro USB.

Sementara untuk Nokia 130 hadir dengan membawa layar 2,4 inci dan baterai yang juga bisa dilepas. Sayangnya ponsel ini tidak dilengkapi dengan kamera sehingga kemampuannya kalah dengan sang kakak.