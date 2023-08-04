Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apple Kembangkan Teknologi Siri Berkemampuan Baca Gerak Bibir

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |22:00 WIB
Apple Kembangkan Teknologi Siri Berkemampuan Baca Gerak Bibir
Apple (Foto: Vector Studio)
A
A
A

JAKARTA - Apple tampaknya tak ingin ketinggalan dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan (AI) modern. Kabarnya, saat ini raksasa teknologi tersebut tengah sibuk mengerjakan teknologi Siri baru yang bisa membaca gerak bibir.

Dalam paten yang terungkap baru-baru ini, Apple menunjukkan bahwa mereka telah secara aktif mempertimbangkan seperti apa program untuk membaca bibir. Ini semua telah dilakukan Apple sejak bulan Januari lalu untuk meningkatkan kemampuan Siri.

Diagram pada paten secara khusus menyebutkan Siri dengan perintah suara sederhana seperti "Hey Siri", "skip", atau "next song", dan bagaimana semua input dapat ditingkatkan berkat algoritma yang menganalisis bagian mulut pengguna.

Ini akan menjawab masalah yang sekarang sedang dihadapi, di mana suara dapat terdistorsi melalui kebisingan latar belakang, dan sensor yang bekerja keras untuk mengoreksi perintah suara akan menghabiskan banyak daya baterai.

Melansir dari Gizmodo, Jumat (4/8/2023) software pengenalan gerakan bibir bekerja menggunakan salah satu sensor gerak ponsel untuk merekam mulut, leher, atau kepala, dan menentukan apakah ada gerakan yang mengindikasikan ucapan manusia.

Sensor ini bisa berupa akselerometer atau giroskop yang terpasang, yang menurut Apple dalam patennya jauh lebih kecil kemungkinannya untuk dirusak oleh rangsangan yang tidak diinginkan daripada mikrofon.

Halaman:
1 2
      
