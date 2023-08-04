Jadwal Peluncuran iPhone 15 Bocor, Ini Tanggalnya

JAKARTA - Seiring dengan periode 2023 yang sedikit lagi habis, bocoran terkait iPhone 15 terus menyeruak. Yang terbaru, smartphone besutan Apple tersebut akan diluncurkan pada pekan kedua bulan September mendatang.

Dilansir dari 9to5Mac, Jumat (4/8/2023), sumber yang mengetahui isu tersebut mengatakan bahwa operator seluler telah meminta karyawan untuk tidak mengambil hari libur pada 13 September, karena pengumuman smartphone besar.

Meskipun ini tidak berarti terkait dengan peluncuran perangkat Apple, perusahaan tersebut dikenal selalu hadir dalam acara peluncuran smartphone Apple, jadi bukan tidak mungkin ini juga terjadi pada September kedepan.

Terlebih, karena 13 September juga merupakan hari Rabu, mungkin itu adalah tanggal yang dipilih Apple untuk mengadakan acara spesialnya bulan depan. Ini akan sama dengan peluncuran iPhone generasi sebelumnya yang juga diluncurkan hari Rabu.

Jika Apple benar-benar mengumumkan iPhone baru pada 13 September, diperkirakan pre-order akan dimulai pada Jumat, 15 September, dengan peluncuran resmi seminggu kemudian pada 22 September. Penjadwalan ini sesuai dengan budaya yang dianut Apple.

Sebagai perbandingan, pre-order iPhone 14 yang diluncurkan tahun lalu dimulai pada 9 September, dengan rilis resmi di toko-toko pada 16 September. Pola yang digunakan oleh raksasa teknologi yang bermarkas di Cupertino tersebut diprediksi akan sama.