HOME OTOTEKNO TECHNO

Bocor, OPPO Find N3 akan Dibekali Pengisian Cepat 100W

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |10:27 WIB
Bocor, OPPO Find N3 akan Dibekali Pengisian Cepat 100W
Oppo Find N3 akan dibekali pengisian cepat 100W (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Bocoran OPPO Find N3 mulai terkuak baru-baru ini. Salah satu bocoran yang dirilis adalah adanya dukungan pengisian daya super cepat 100W.

Kabar tersebut bocor usai adanya sertifikasi dengan nomor model PHN110 yang baru saja dikantongi. Dalam sertifikasi di negara asalnya, China, ada keterangan bahwa OPPO Find N3 aman dilengkapi pengisian cepat hingga 100W.

Oppo Find N3

Untuk diketahui, sertifikasi yang dikantongi OPPO Find N3 sendiri diproduksi oleh OPPO Guangdong Mobile Communications Limited. Di sana tertulis bahwa perangkat tersebut akan dilengkapi dengan pengisi daya VCB7CACH di dalam kotak.

Ini memiliki antarmuka USB-C dan USB-A dengan output 100W port tunggal dan output 50W port ganda untuk setiap port. Semua kelebihan di sektor pengisian ini digadang-gadang akan menjadi keunggulan utama yang ditawarkan oleh perusahaan.

Sebagaimana dihimpun dari Gizmochina, Kamis (3/8/2023), smartphone lipat OPPO Find N3 akan menawarkan resolusi layar 2K dengan refresh rate 120Hz. Diharapkan memiliki layar utama 8 inci dan layar sampul luar 6,5 inci.

Halaman:
1 2 3
      
