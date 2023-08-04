Pendiri Oceangate Ingin Sambangi Planet Venus

JAKARTA - Seakan tidak kapok dengan tragedi tenggelamnya kapal selam Titan, salah satu pendiri Oceangate mengumumkan bahwa ia ingin melakukan ekspedisi ke Venus. Rencana ini pun mendapat sorotan, mengingat ekspedisinya ke bangkai kapal Titanic pada Juni 2023 lalu berakhir tragis.

Dilansir dari Travel Tomorrow, Jumat (4/8/2023), Guillermo Söhnlein, sosok pendiri Oceangate yang ambisius tersebut ingin mempromosikan Venus sebagai tujuan jangka panjang yang potensial bagi umat manusia. Ia akan melangsungkan idenya itu melalui organisasi nirlaba yang berdomisili di AS, yaitu Humans2Venus.

Söhnlein sendiri sebelumnya pernah mengatakan agar dunia melupakan OceanGate atas bencana yang telah terjadi. Menurutnya, manusia bisa berada di ambang terobosan besar jika terus memanfaatkan potensi yang ada, alih-alih hanya berlarut dalam kesedihan dan penyesalan.

Sebagai petualang, Söhnlein juga sependapat dengan Stockton Rush, pendiri Oceangate lain, yang meninggal akibat tragedi tenggelamnya kapal selam Titan, atas pandangannya bahwa sertifikasi keselamatan merupakan penghalang dalam misi eksplorasi yang penuh risiko.

Sayangnya belum diketahui bagaimana Söhnlein akan melakukan misi gila tersebut. Yang jelas memang para ilmuwan telah mempelajari kemungkinan adanya kehidupan di Venus sejak pertengahan abad ke-20 meskipun Venus bekakangan terkenal akan suhunya yang panas.

Ada spekulasi bahwa area atmosfer Venus sekitar 50 km (30 mil) di atas permukaan planet dapat mendukung kehidupan manusia. Ambisi Söhnlein adalah mendirikan koloni di bagian atmosfer tersebut pada tahun 2050 walaupun ia sendiri mengakui idenya kurang diapresiasi publik.

(Muhammad Pratama Supriyadillah)