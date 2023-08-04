Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pendiri Oceangate Ingin Sambangi Planet Venus

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |08:00 WIB
Pendiri Oceangate Ingin Sambangi Planet Venus
Guillermo Solhein, co-founder OceanGate (Foto: Sky)
A
A
A

JAKARTA - Seakan tidak kapok dengan tragedi tenggelamnya kapal selam Titan, salah satu pendiri Oceangate mengumumkan bahwa ia ingin melakukan ekspedisi ke Venus. Rencana ini pun mendapat sorotan, mengingat ekspedisinya ke bangkai kapal Titanic pada Juni 2023 lalu berakhir tragis.

Dilansir dari Travel Tomorrow, Jumat (4/8/2023), Guillermo Söhnlein, sosok pendiri Oceangate yang ambisius tersebut ingin mempromosikan Venus sebagai tujuan jangka panjang yang potensial bagi umat manusia. Ia akan melangsungkan idenya itu melalui organisasi nirlaba yang berdomisili di AS, yaitu Humans2Venus.

Söhnlein sendiri sebelumnya pernah mengatakan agar dunia melupakan OceanGate atas bencana yang telah terjadi. Menurutnya, manusia bisa berada di ambang terobosan besar jika terus memanfaatkan potensi yang ada, alih-alih hanya berlarut dalam kesedihan dan penyesalan.

Sebagai petualang, Söhnlein juga sependapat dengan Stockton Rush, pendiri Oceangate lain, yang meninggal akibat tragedi tenggelamnya kapal selam Titan, atas pandangannya bahwa sertifikasi keselamatan merupakan penghalang dalam misi eksplorasi yang penuh risiko.

Sayangnya belum diketahui bagaimana Söhnlein akan melakukan misi gila tersebut. Yang jelas memang para ilmuwan telah mempelajari kemungkinan adanya kehidupan di Venus sejak pertengahan abad ke-20 meskipun Venus bekakangan terkenal akan suhunya yang panas.

Ada spekulasi bahwa area atmosfer Venus sekitar 50 km (30 mil) di atas permukaan planet dapat mendukung kehidupan manusia. Ambisi Söhnlein adalah mendirikan koloni di bagian atmosfer tersebut pada tahun 2050 walaupun ia sendiri mengakui idenya kurang diapresiasi publik.

(Muhammad Pratama Supriyadillah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/56/2999647/planet_9-tqke_large.jpg
Peneliti Temukan Bukti Objek Raksasa di Luar Orbit Neptunus, Planet Ke-9 Tata Surya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/56/2858468/mata-panah-berusia-3-000-tahun-ini-terbuat-dari-material-antariksa-uxq1IVeoX1.jpg
Mata Panah Berusia 3.000 Tahun Ini Terbuat dari Material Antariksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/18/16/2427397/5-fenomena-astronomi-yang-akan-terjadi-di-pekan-ketiga-juni-2021-eN7gfJJCJe.jpg
5 Fenomena Astronomi yang Akan Terjadi di Pekan Ketiga Juni 2021
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/10/16/2422997/fenomena-astronomi-di-pekan-kedua-juni-2021-gerhana-matahari-hingga-konjungsi-kuartet-PSykS4Fwbt.jpg
Fenomena Astronomi Pekan Kedua Juni 2021, Gerhana Matahari hingga Konjungsi Kuartet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/25/16/2415051/deretan-fenomena-astronomi-di-pekan-terakhir-mei-2021-oik7aCDC90.jpg
Deretan Fenomena Astronomi di Pekan Terakhir Mei 2021
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/14/16/2262248/ilmuwan-cari-tahu-penyebab-redupnya-bintang-betelgeuse-07th2UGmot.jpg
Ilmuwan Cari Tahu Penyebab Redupnya Bintang Betelgeuse
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement