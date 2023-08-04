Mantan Pemeran Star Trek Sebut Sidang Kongres Soal UFO Tak Masuk Akal

PUBLIK kembali dikejutkan dengan rumor mengenai Unidentified Flying Object atau biasa disebut UFO, setelah mantan ofisial Air Force Amerika Serikat, David Grusch, menjadi saksi di persidangan UFO. Namun, persidangan UFO itu dianggap tak masuk akal.

Eks pemeran Captain Kirk di seri film Star Trek, William Shatner, menjadi salah satu orang yang menilai persidangan tersebut konyol. Menurutnya, jika UFO dan alien benar-benar datang ke bumi, mereka tak mungkin hanya bersembunyi.

"Maksud Anda, ada makhluk cerdas yang bepergian sejauh 10 ribu tahun cahaya, dengan teknologi canggih, sampai ke sini kemudian bersembunyi? Benar-benar ak masuk akal," tutur Shatner mengutip NewsNation.

"Jika mereka melakukan perjalanan panjang ke sini, mereka tentu saja tidak akan bersembunyi. Mereka pasti memiliki daftar apa yang ingin mereka lakukan," tambahnya.

Pernyataan dari Shatner ini keluar setelah David Grusch menyampaikan pengakuannya terkait UFO.

Grusch mengatakan, kalau pemerintah Amerika menyembunyikan beberapa fakta dan informasi terkait benda asing dari luar angkasa itu.

Kendati demikian, belum ada bukti yang kuat soal kehadiran makhluk serta pesawat asing tersebut di muka bumi.

(Muhammad Pratama Supriyadillah)