HOME OTOTEKNO TECHNO

Berikut Cara Hapus Akun Twitter Secara Permanen

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |12:01 WIB
Berikut Cara Hapus Akun Twitter Secara Permanen
Cara hapus akun Twitter secara permanen (Foto: Istimewa)
A
A
A

TWITTER menjadi platform mikro blogging yang cukup populer. Namun demikian semenjak dibeli oleh Elon Musk dan kini menjadi X, banyak sejumlah kebijakan yang melahirkan kritik oleh pengguna. 

Mulai dari batasan twit per harinya, layanan berbayar, hingga opsi centang biru yang kini mudah didapatkan selama mau berlangganan setiap bulannya.

Polemik itu sempat membuat sejumlah pengguna Twitter mencari pelarian ke Threads milik Instagram. Akan tetapi Elon Musk tak gentar, bahkan baru-baru ini dia kembali menampilkan fitur siarang langsung untuk pengguna X layaknya Instagram dan TikTok.

Meski begitu, jika Anda mulai bosan dengan pembaruan Twitter yang kini menjadi X. Tenang, Anda bisa langsung menghapus akun Twitter secara permanen dengan mudah.

Cara menghapus akun Twitter secara permanen:

1. Buka aplikasi Twitter dari perangkat ponsel atau desktop;

2. Masukan akun Twitter Anda;

