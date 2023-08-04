Hore, Elon Musk Kembali Hadirkan Fitur Siaran Langsung di Twitter!

Twitter atau yang dikenal X, kembali hadirkan fitur Siaran Langsung (Foto: Istimew)

SAN FRANCSICO - Elon Musk lagi-lagi memberikan kejutan lewat perusahaan X yang dulu dikenal dengan Twitter. Miliarder itu kembali menampilkan fitur Siaran Langsung di X.

Baru-baru ini Musk memastikan bahwa pengguna X dapat melakukan siaran langsung layaknya dua pesaingnya, Instagram dan TikTok.

"Live video sekarang sudah bekerja dengan baik. Tinggal tekan tombol yang logonya mirip kamera saat Anda melakukan unggahan," tulis Elon Musk di akun X resmi miliknya.

TechAU, Jumat (4/8/2023) menyebut jika Musk sempat melakukan uji coba siaran langsung melalui X. Selama 52 detik Musk menguji siaran langsung yang telah ditonton oleh 2,5 juta orang itu.

"Sepertinya ini sudah lebih baik dari percobaan sebelumnya. Ok, terima kasih atas uji cobanya," ujar Musk dalam video siaran langsungnya.

The Verge mengatakan sebelumnya Elon Musk pernah berusaha mengembalikan lagi fitur siaran langsung melalui program yang pernah dibuat oleh Twitter, Periscope. Namun saat itu tampilan siaran langsung yang digunakan olehnya waktu itu masih dalam resolusi rendah.

Saking rendahnya banyak pengikut Musk meledek fitur itu sebagai 8-Bit Elon yang mengacu pada kualitas siaran yang hanya bisa menampilkan gambar beresolusi 8 bit.