Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Hore, Elon Musk Kembali Hadirkan Fitur Siaran Langsung di Twitter!

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |18:25 WIB
Hore, Elon Musk Kembali Hadirkan Fitur Siaran Langsung di Twitter!
Twitter atau yang dikenal X, kembali hadirkan fitur Siaran Langsung (Foto: Istimew)
A
A
A

SAN FRANCSICO - Elon Musk lagi-lagi memberikan kejutan lewat perusahaan X yang dulu dikenal dengan Twitter. Miliarder itu kembali menampilkan fitur Siaran Langsung di X.

Baru-baru ini Musk memastikan bahwa pengguna X dapat melakukan siaran langsung layaknya dua pesaingnya, Instagram dan TikTok.

"Live video sekarang sudah bekerja dengan baik. Tinggal tekan tombol yang logonya mirip kamera saat Anda melakukan unggahan," tulis Elon Musk di akun X resmi miliknya.

TechAU, Jumat (4/8/2023) menyebut jika Musk sempat melakukan uji coba siaran langsung melalui X. Selama 52 detik Musk menguji siaran langsung yang telah ditonton oleh 2,5 juta orang itu.

"Sepertinya ini sudah lebih baik dari percobaan sebelumnya. Ok, terima kasih atas uji cobanya," ujar Musk dalam video siaran langsungnya.

The Verge mengatakan sebelumnya Elon Musk pernah berusaha mengembalikan lagi fitur siaran langsung melalui program yang pernah dibuat oleh Twitter, Periscope. Namun saat itu tampilan siaran langsung yang digunakan olehnya waktu itu masih dalam resolusi rendah.

Saking rendahnya banyak pengikut Musk meledek fitur itu sebagai 8-Bit Elon yang mengacu pada kualitas siaran yang hanya bisa menampilkan gambar beresolusi 8 bit.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/19/54/2923242/3-cara-simpan-video-media-sosial-x-ke-hp-android-6epZ6BOpKq.jpg
3 Cara Simpan Video Media Sosial X ke HP Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/54/2889520/cara-menghapus-akun-x-twitter-dengan-mudah-dan-cepat-1sR6mGtJu5.jpg
Cara Menghapus Akun X (Twitter) dengan Mudah dan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/54/2869142/elon-musk-ingin-hapus-headline-berita-di-x-ngomel-lagi-Yvl5JtXV65.jpg
Elon Musk Ingin Hapus Headline Berita di X, Ngomel Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/54/2868441/hilangkan-jejak-digital-ini-lifehack-cari-dan-hapus-twit-lama-di-twitter-x-N6pBcffOmm.jpeg
Hilangkan Jejak Digital, Ini Lifehack Cari dan Hapus Twit Lama di Twitter/X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/54/2868392/x-siap-ketar-ketir-meta-segera-rilis-threads-versi-web-minggu-ini-H1yO6pQ85e.jpeg
X Siap Ketar-ketir, Meta Segera Rilis Threads Versi Web Minggu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/54/2867969/pengguna-twitter-x-tak-lagi-bisa-lihat-twit-lawas-elon-musk-akui-tak-ada-yang-sempurna-52iusFAteP.jpeg
Pengguna Twitter/X Tak Lagi Bisa Lihat Twit Lawas, Elon Musk Akui Tak Ada yang Sempurna
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement