HOME OTOTEKNO TECHNO

6 Aplikasi AI Paling Viral

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |15:56 WIB
6 Aplikasi AI Paling Viral
Ilustrasi (Foto: Gcfgloba)
A
A
A

BERAGAM aplikasi AI paling viral telah menjadi tren yang mendominasi. Aplikasi ini bersaing secara kompetitif untuk menciptakan kecerdasan buatan yang sangat berguna dalam dunia profesional.

Dengan adanya aplikasi AI telah merombak cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Pengguna terus menantikan bagaimana perkembangan lebih lanjut dalam dunia AI yang membawa pengaruh positif.

Berikut daftar aplikasi AI paling viral yang sangat membantu pekerjaan manusia melansir Built In, Jumat (04/03/23):

1. ChatGPT

Chatbot paling viral dan banyak digunakan oleh banyak orang adalah ChatGPT. Aplikasi ini mampu berkomunikasi dengan pengguna dan menjawab berbagai pertanyaan. ChatGPT populer di kalangan orang yang bekerja dalam bidang kepenulisan.

Pasalnya mereka mampu merangkai kata dan membuat tulisan baru. Sebagai pengembang, OpenAI juga bertanggung jawab merancang berbagai model AI seperti GPT-4, DALL-E, dan DALL-E 2.

Halaman:
1 2 3
      
