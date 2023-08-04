Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bagaimana Cara Membuat Thread di Twitter?

Hafid Fuad , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |15:46 WIB
Bagaimana Cara Membuat Thread di Twitter?
Twitter (Foto: Freepik)
ADA banyak netizen yang masih saja bertanya-tanya bagaimana cara membuat thread di Twitter? Karena info tersebut sedang jadi tren di berbagai lapisan masyarakat. 

Semua orang seolah berlomba-lomba untuk tahu cara membuat cuitan versi panjang yang saling terhubung.

Pengguna Twitter terkadang juga membutuhkan lebih dari tweet untuk mengekspresikan diri. Seperti yang diketahui, dalam sebuah cuitan di Twitter, pengguna hanya dibatasi sebanyak 280 karakter.

Namun dengan menggunakan thread, pengguna dapat menambahkan informasi konteks, pembaruan, bahkan berbagai poin lainnya. Caranya tentu saja dengan menghubungkan beberapa tweet.

Sejatinya cara membuat thread di Twitter sangatlah mudah. Berikut Okezone telah merangkum dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan cara membuat thread di Twitter?

Telusuri berita ototekno lainnya
