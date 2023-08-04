Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Terungkap, Indonesia Jadi Negara yang Paling Sering Gunakan Emoji Sedih

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |19:02 WIB
Terungkap, Indonesia Jadi Negara yang Paling Sering Gunakan Emoji Sedih
Emoji (Foto: CNET)
JAKARTA - Emoji salah satu ekspresi yang sering digunakan saat berkomunikasi secara digital. Penggunaan emoji sangat sering digunakan di belahan dunia mana pun tak terkecuali di Indonesia.

Laporan emoji tahun ini menunjukkan bahwa meskipun emoji baru terus bertambah, tetap ada beberapa emoji yang menjadi favorit. Emoji ini sukses berada di posisi teratas bahkan selama bertahun-tahun.

 

Di tahun 2023 ini, text art yang paling populer adalah gambar jempol dengan tulisan “Like” serta gestur hati. Disusul emoji dinosaurus menangis, kucing dengan bunga, dan kucing dengan hati.

Tanpa berlama-lama lagi, berikut daftar emoji yang paling sering digunakan di berbagai negara, sebagaimana dihimpun dari Facemoji Keyboard, Jumat (4/8/2023).

- Emoji bendera: Emoji bendera banyak digunakan di Argentina, Spanyol, serta Italia. Tren ini tidak lepas dari perayaan Piala Dunia 2022 lalu yang menjadi pembicaraan sampai sekarang.

