Waspada! Ini 5 Modus Penipuan yang Sering Terjadi di WhatsApp

WHATSAPP menjadi aplikasi berbagi pesan yang populer di Indonesia. Tak heran jika banyak modus penipuan yang sering terjadi di WhatsApp.

Ada sejumlah modus penipuan yang sering terjadi di WhatsApp, mulai dari pura-pura memberikan promosi, sampai memberikan link yang dapat meretas data-data pribadi korban.

Berikut Okezone Techo rangkum lima modus penipuan di WhatsApp yang sering terjadi.

1. Link Undangan Digital

Waspadai link undangan digital yang dikirim lewat WhatApp. Apalagi undangan tersebut dikirimkan oleh nomor asing. Biasanya link tersebut akan mengarahkan pengguna untuk memasang aplikasi tidak dikenal di luar Play Store atau App Store.

2. Modus Kurir

Waspadai pula modus penipuan yang menatasnamakan kurir. Korban modus ini biasanya terlanjur mengunduh 'gambar' yang diklaim sebagai 'foto paket'. Nah, modus ini bertujuan untuk mencuri One-Time Password (OTP) yang dikirimkan lewat SMS yang berisiko membobol saldo di mobile banking.