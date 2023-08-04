Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

6 Cara Melihat Story Instagram yang di Private

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:08 WIB
6 Cara Melihat Story Instagram yang di Private
Ilustrasi (Foto: Businnes Insider)
A
A
A

BERAGAM cara melihat story instagram yang di private akan Anda diketahui pada artikel ini. Pasalnya, tidak semua akun instagram dapat terlihat dengan begitu saja. Beberapa orang memilih untuk menjadikan instagram mereka sebuah akun private yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu.

Adapun, instagram yang di private hanya bisa dilihat oleh followersnya saja. Sedangkan yang tidak memfollownya tidak dapat melihatnya. Dengan kata lain, seseorang yang tidak memfollow akun tersebut tidak akan bisa melihat unggahan akun tersebut baik di feeds ataupun di story.

Berikut adalah 6 cara untuk melihat story instagram yang di private dilansir dari berbagai sumber:

1. Follow

Cara terbaik dan sopan untuk melihat story instagram yang di private adalah dengan memfollow akun tersebut. Setelah diizinkan untuk mengikuti, maka kita akan dapat melihat storynya.

2. Membuat Akun Palsu

Cara termudah melihat Story IG yang di private adalah dengan membuat akun palsu atau fake account. Pengguna cukup mendaftar atau sign up akun IG baru. Dengan begitu identitas Anda tidak akan ketahuan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/16/3182902//ilustrasi-nTOU_large.jpg
Cara Mudah Buat Your Algorithm di Instagram yang Lagi Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/16/3179235//restyle_instagram-FlfR_large.jpg
Instagram Uji Coba Fitur AI "Restyle Teks", Pengguna Bisa Buat Font Unik dengan Perintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/16/3177753//ilustrasi-ZcTR_large.jpg
Meta Beri Orangtua Kontrol Lebih Besar pada Penggunaan AI Remaja di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/16/3176786//ilustrasi-HFS9_large.jpg
Meta Perketat Perlindungan Remaja dengan Filter PG-13 di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/298/3175934//jesica_wongso-vZX0_large.jpg
Ulang Tahun, Jessica Wongso Rayakan dengan Cartoon Cake dan Sushi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/16/3174201//ilustrasi-L5bA_large.jpg
Cara Reset Algoritma Instagram Agar Lebih Sesuai dengan Minat
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement