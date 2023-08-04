6 Cara Melihat Story Instagram yang di Private

BERAGAM cara melihat story instagram yang di private akan Anda diketahui pada artikel ini. Pasalnya, tidak semua akun instagram dapat terlihat dengan begitu saja. Beberapa orang memilih untuk menjadikan instagram mereka sebuah akun private yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu.

Adapun, instagram yang di private hanya bisa dilihat oleh followersnya saja. Sedangkan yang tidak memfollownya tidak dapat melihatnya. Dengan kata lain, seseorang yang tidak memfollow akun tersebut tidak akan bisa melihat unggahan akun tersebut baik di feeds ataupun di story.

Berikut adalah 6 cara untuk melihat story instagram yang di private dilansir dari berbagai sumber:

1. Follow

Cara terbaik dan sopan untuk melihat story instagram yang di private adalah dengan memfollow akun tersebut. Setelah diizinkan untuk mengikuti, maka kita akan dapat melihat storynya.

2. Membuat Akun Palsu

Cara termudah melihat Story IG yang di private adalah dengan membuat akun palsu atau fake account. Pengguna cukup mendaftar atau sign up akun IG baru. Dengan begitu identitas Anda tidak akan ketahuan.