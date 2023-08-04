Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tuai Polemik, Twitter Izinkan Pengguna Centang Biru Sembunyikan Status

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |15:15 WIB
Tuai Polemik, Twitter Izinkan Pengguna Centang Biru Sembunyikan Status
Akun centang biru Twitter (Foto: Istimewa)
A
A
A

SAN FRANSISCO - Twitter alias X akhirnya mengizinkan pengguna centang biru Twitter menyembunyikan status mereka. Pasalnya kebijakan Twitter memperjualbelikan centang biru sempat menuai polemik. 

Seperti diketahui, sejak dibeli oleh Elon Musk, peberian centang biru kepada akun Twitter memang tidak serumit sebelumnya. Soalnya pengguna Twitter kini hanya cukup berlangganan untuk mendapatkan centang biru.

Selain itu, status centang pun kini semakin bermacam-macam. Ada yang biru, emas, dan abu-abu menyesuaikan keinginan. Harganya juga sangat berbeda.

Perbedaan itulah yang kemudian membuat pemegang status centang biru Twitter yang ada saat ini diledek. Mereka dirundung karena dianggap perlu mengeluarkan uang hanya untuk mendapat pengakuan.

The Verge mengabarkan bahwa pengguna centang biru kini bisa bernapas lega. Pasalnya Twitter mulai membolehkan mereka menyembunyikan centang biru jika tidak tahan diledek.

Hal itu terlihat dari munculnya opsi "hide your blue checkmark" pada aplikasi dan situs Twitter. Jika opsi itu dipilih maka centang biru akan langsung disembunyikan dan tidak terlihat pada nama akun Twitter. 

“Tanda centang mungkin masih muncul di beberapa tempat dan beberapa fitur masih menunjukkan bahwa Anda memiliki langganan aktif. Beberapa fitur mungkin tidak tersedia saat tanda centang Anda disembunyikan," tulis halaman bantu Twitter di situs resmi mereka mengingatkan, Jumat (4/8/2023) ini.

Halaman:
1 2
      
