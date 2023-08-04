Cara Download Instagram Story Tanpa Aplikasi

ADA cara download Instagram story tanpa aplikasi yang mudah dilakukan bagi pengguna. Seperti diketahui, Instagram tidak hanya sekadar berbagi foto dan video di feed-nya.

Pada tahun 2016, muncul lah fitur Instagram Story yang membuat penggunanya dapat berbagi momen seru lewat foto, gambar, maupun video. Apalagi saat ini mudah menyimpan postingan yang sudah diunggah.

Berikut cara download Instagram story tanpa aplikasi:

1. Anda cukup membuka Instagram Story Anda.

2. Lalu, pilih titik tiga di bagian kanan bawah.

3. Pilih Simpan

4. Secara otomatis, Instagram Story Anda, baik berupa foto dan video dapat disimpan ke perangkat Anda.