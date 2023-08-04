Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ujian Praktek SIM C Berubah, Korlantas: Bukan untuk Mempermudah

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |18:55 WIB
Ujian Praktek SIM C Berubah, Korlantas: Bukan untuk Mempermudah
lintasan ujian praktik SIM C resmi berubah. (Doc. Instagram: @ntmc_Polri)
JAKARTA – Kepolisian resmi mengubah desain lintasan ujian praktik SIM C, dengan menghapus angka 8 dan jalur zig-zag yang sebelumnya dianggap mempersulit pemohon.

Sebagai ganti angka 8 dan zig-zag, kini lintasan ujian praktek SIM C membentuk huruf S dengan jalur yang diperlebar.

Ini dilakukan sesuai dengan instruksi Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang meminta jajarannya untuk mengkaji ulang materi ujian praktik SIM C.

Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus, mengatakan perubahan ini tak sama di setiap wilayah. Ia menegaskan ujian praktik ini akan disesuaikan dengan kontur jalan masing-masing daerah.

“Ujian praktik kalau kemarin dalam bentuk angka 8, sekarang dalam bentuk sirkuit. Ada lima stage bagian, sementara ini kita masih empat, satu stage rintangan nanti itu yang akan disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Di Jakarta mungkin belum terlalu butuh dengan tanjakan,” kata Yusri kepada wartawan di Satpas SIM, Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (4/8/2023).

Yusri mengungkapkan ujian praktik SIM C kini menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya.

Tapi, pria lulusan Akpol 1995 itu memastikan jalur ujian praktik SIM C yang baru bukan mempermudah pemohon.

“Jadi nanti kita lihat, ini sudah mudah dan kami perlebar. Bukan untuk mempermudah, tetapi tetap sama dengan yang kemarin,” ujar Yusri.

Halaman:
1 2
      
