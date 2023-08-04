Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral! Begini Saran Pelaku Curanmor agar Motor Skutik Tidak Mudah Dicuri

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |15:24 WIB
Viral! Begini Saran Pelaku Curanmor agar Motor Skutik Tidak Mudah Dicuri
Pelaku curanmor beberkan cara untuk hindari pencurian motor, pastikan selalu kunci ganda. (doc. Freepik)
JAKARTA – Masyarakat harap waspada terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor), yang belakangan semakin banyak terjadi.

Belum lama ini, Polsek Tambora berhasil menangkap sindikat pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Para pelaku mengatakan skuter matik seperti Honda BeAT, Scoopy dan Vario menjadi incaran karena dinilai paling mudah dibobol kuncinya.

Meski produsen motor saat ini telah membekalinya dengan pengaman magnet untuk menutup lubang kunci motor, sayangnya itu tidak lagi efektif untuk melindungi kuda besi.

“Pesannya biar aman gitu? Ya pasang kunci ganda gitu kan, sama pasang remote (smart key). Sama juga mengimbau untuk masyarakat, naruh motornya juga jangan asal-asal. Kalau bisa itu diparkirkan (di tempat resmi) sama ditambah kunci ganda lagi biar aman," kata seorang pelaku dikutip dari unggahan Polsek Tambora di Instagram resminya, Jumat (8/4/2023).

Lalu bagaimana dengan keamanan kunci stang ke kanan, yang konon bisa menyulitkan aksi pencurian?

Menurut pelaku baik kunci stang ke kiri maupun kanan sama saja, "kita mengambilnya sama-sama enak. Cuma agak susah, nyangkut sedikit doang kalau setang kanan itu," tuturnya.

Lebih lanjut, pelaku pun membeberkan alasan mengapa motor jenis skutik tersebut mudah dicuri.

“Kalau yang sering dicuri itu motor Scoopy, BeAT, sama Vario, karena motor itu pengamanannya sangat mudah dijebol. Caranya cuma pakai kunci T, sama buka tutupnya. Itu doang udah bisa diambil, dibandingkan motor yang lain,” ujar pelaku.

Halaman:
1 2
      
