Tesla Model Y Dimodifikasi Jadi Mobil Polisi, Tampilannya Gagah!

Mobil polisi Tesla Model Y karya rumah modifikasi Unplugged Performance. (Foto: Unplugged Performance)

CALIFORNIA - Unplugged Performance, Rumah modifikasi ternama yang biasa modifikasi mobil-mobil listrik buatan Tesla sukses bikin geger jagat maya.

Mereka baru saja selesai membuat mobil polisi dari Tesla Model Y, dan modifikasi ini bahkan disambut dengan baik oleh pihak kepolisian.

Caranya dengan membandingkan langsung mobil polisi listrik buatan mereka dengan mobil polisi yang digunakaan saat ini yakni Ford Interceptor Hybrid.

"Kami menghadirkan mobil polisi masa depan yang bisa menghemat uang para pembayar pajak dan ramah lingkungan," tulis Unplugged Performance dikutip di situs resmi mereka, Jumat (4/8/2023).

Jika diamati dari sisi eksterior, rumah modifikasi ini tidak melakukan banyak perubahan karena tetap mempertahankan desain utuh dari mobil crossover listrik buatan Tesla tersebut.

Hanya saja mereka menambah beberapa komponen pendukung untuk meningkatkan kinerja mobil polisi listrik itu. Seperti misalnya pemasangan bull bar di bagian depan mobil polisi listrik.

Hal itu dilakukan untuk melindungi mobil polisi listrik jika terlibat dalam upaya pengejaran dan lain sebagainya.