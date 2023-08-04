Advertisement
OTOMOTIF

Karoseri Laksana Siap Pamer Bus Baru di GIIAS 2023, Facelift Legacy SR3 Double Decker?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |13:51 WIB
Bus baru Karoseri Laksana siap mejeng di GIIAS 2023. (Foto: Instagram Karoseri)
JAKARTA – Bukan hanya memamerkan mobil penumpang, tapi juga karoseri pembuat bodi bus turut memeriahkan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 di ICE BSD City, Tangerang, pada 10-20 Agustus.

Laksana salah satu perusahaan karoseri dipastikan meramaikan ajang GIIAS 2023, dengan merilis model bus terbaru yang dibocorkan melalui unggahan Instagram resminya @laksanabus.

Dalam unggahan terlihat model baru bus tersebut diselubungi oleh kain hitam. Dan bagian bawah sedikit terbuka memperlihatkan bus tersebut memiliki tiga as roda atau triple axle.

Terlihat juga bus tersebut tampak bongsor dengan bagian atas kaca depan melandai khas double glass karoseri Laksana.

Sementara bagian belakangnya samar terlihat akan tetap menggunakan desain floating roof atau atap mengambang.

Apabila diperhatikan lebih dalam, bagian bawah pada kaca depan terlihat sangat rendah yang menjadi ciri dari bus double decker.

Lalu, yang memperkuat bus tingkat terbaru dari Laksana, tidak ada pintu bagasi, antara pintu depan hingga pintu tengah.

Kemudian pada penutupnya itu terdapat tulisan, “Hey, chat GPT, can you show me The Safest, Most Luxurious Bus in Indonesia?” Tulisan itu menjadi pertanda bahwa ini adalah bus mewah dengan tingkat keselamatan tinggi.

