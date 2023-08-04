Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Call of Duty Mobile Kembali Berkolaborasi dengan Girls Frontline

Muhammad Pratama Supriyadillah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |18:03 WIB
Call of Duty Mobile Kembali Berkolaborasi dengan Girls Frontline
JAKARTA - Garena Call of Duty®: Mobile (CODM) kembali menghadirkan kolaborasi bersama Girls’ Frontline. Kolaborasi ini akan membawa dua karakter ikonik dari Girls’ Frontline, Dusk - Otherworld Ensemble dan Kestrel - Twilight Symphony.

Kolaborasi ini akan semakin terasa spesial dengan event eksklusif bertema Roguelike Gameplay unik yang membawa pengalaman berbeda dan segar untuk pemain.

Lucky Draw Girls’ Frontline (5 Agustus - 10 September 2023)

Lucky Draw Jupiter Cannon dan Midnight Faith akan hadir bersamaan secara eksklusif, mulai 5 Agustus 2023. Masing-masing Lucky Draw tersebut akan memberikan karakter dan item spesial kolaborasi spesial CODM X Girls Frontline yang berbeda.

Jika pemain ingin mendapatkan Dusk - Otherworld Ensemble, pemain bisa memilih Lucky Draw Jupiter Cannon. Apabila pemain tertarik dengan karakter Kestrel - Twilight Symphony, maka mereka bisa memainkan Lucky Draw Midnight Faith.

Dari kedua Lucky Draw tersebut, pemain juga bisa mendapatkan senjata Legendary seperti M4 - Jupiter Cannon (beserta Voice Over spesial berbahasa Jepang), Ballista EM3 - Firepower Focus dengan efek spesial, dan ICR-1 - Wisteria Visage (tanpa Voice Over tambahan).

Setiap senjata memiliki keunikannya masing-masing. M4 - Jupiter Cannon misalnya, dilengkapi dengan stiker karakter Girls’ Frontline dan animasi senjata yang unik. Sementara itu, ICR-1 memiliki Holographic Iron Sight dengan kesan modern.

Halaman:
1 2 3
      
