HOME OTOTEKNO TECHNO

Pemain Baldur's Gate 3 Tak Bisa Save Data, Salahkan Sinkronisasi Cloud

Muhammad Pratama Supriyadillah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |20:00 WIB
Pemain Baldur's Gate 3 Tak Bisa Save Data, Salahkan Sinkronisasi Cloud
Baldur's Gate 3 (Foto: Steam)
A
A
A

GAME Baldur's Gate 3 saat ini tengah ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak, game ini baru saja dirilis pada Kamis (3/8/2023) kemarin. Sayang, ada bug yang cukup membuat pemain jengkel.

Sama seperti game-game yang baru saja dirilis, Baldur's Gate 3 juga tak luput dari kendala bug. Dan bug dari Baldur's Gate 3 ini cukup menjengkelkan pemainnya.

Bug tersebut adalah tidak bisa melakukan save data. Sebagian besar pemain BG3 mengekspresikan kekesalannya itu di laman Steam Baldur's Gate 3.

"Saya juga menghadapi isu yang sama (tak bisa save data)," tutur salah satu pengguna di Steam Forum.

Jika para pemain tak bisa melakukan save data, itu berarti setiap kali mereka mematikan game, mereka akan kehilangan progres yang sudah dijalani. Termasuk dari pembuatan karakter, hingga cerita di dalam permainan.

Halaman:
1 2
      
