Tips Menghemat Baterai MacBook

TIPS menghemat baterai MacBook sangat penting diketahui bagi Anda yang sering bekerja secara mobile. MacBook sendiri dikenal dengan daya tahan baterai cukup lama. Dalam kondisi normal, baterai MacBook mampu bertahan hingga 10-12 jam dalam sekali pengisian penuh.

Namun demikian, umumnya perangkat eletronik dengan sistem baterai. Masa baterai MacBook dapat menurun seiring berjalannya waktu. Ada juga faktor lain, mulai dari penggunaan aplikasi, hingga gaya pemakaian si pengguna.

Lantas bagaimana caranya menghemat baterai MacBook? Berikut ulasannya.

Cek Kondisi Baterai MacBook

Apple sejatinya telah membiarkan MacBook mengelola konsumsi dan distribusi daya mereka sendiri. Pasalnya sistem operasi Big Sur (OS11) ke atas telah menampilkan opsi bawaan yang akan membantu pengguna menjaga baterai mereka seefisien mungkin.

Untuk mengaktifkan fitur tersebut pengguna hanya perlu klik ikon Apple di pojok kiri layar, kemudian buka 'System Preferences' lalu pilih ke pengaturan dan pilih Baterai.

Dari situ pengguna akan menemukan 'Batterai Health' dan pilih info (i). Nantinya MacBook akan menampilkan informasi kapasitas maksimal pengisian baterai. Jika baterai sudah tidak sehat, Macbook juga akan memberikan keterangan untuk segera mengganti baterai.