5 Cara Download Foto Instagram di HP Mudah dan Tanpa Aplikasi

ADA lima cara download foto Instagram di HP paling mudah dan tanpa aplikasi penting untuk diketahui. Dengan mengetahui caranya, kita dapat dengan mudah menyimpan foto-foto menarik ke dalam ponsel.

Saat ini, Instagram telah menyediakan fitur khusus untuk menyimpan postingan entah itu foto atau video dalam aplikasinya langsung. Caranya, kita hanya perlu mengklik ikon bookmark yang selalu berada di sebelah kanan bawah postingan yang dilihat.

Berikut lima cara download foto instagram yang dilansir dari Creativebloq:

1. Buka situs web Instagram, masuk, lalu klik ikon roda gigi di sebelah kanan yang bertuliskan Edit Profil. Pilih Privasi dan Keamanan dari daftar opsi untuk memulai donwload.

2. Setelah masuk ke dalam menu privasi akun, muncul opsi bertuliskan 'Unduhan Data' dan klik 'Minta Unduhan'. Nantinya setelah itu Anda akan diberikan arahan untuk memasukan email dan kata sandi.