Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuwan Khawatir, Kontak dengan Alien Bakal Sebabkan Kiamat bagi Manusia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |07:08 WIB
Ilmuwan Khawatir, Kontak dengan Alien Bakal Sebabkan Kiamat bagi Manusia
Ilustrasi Alien. (Foto: Yanbing.org)
A
A
A

PARA ilmuwan di seluruh dunia terus berusaha untuk melakukan kontak dengan makhluk yang berada di luar angkasa, dalam artian alien. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah benar-benar ada kehidupan di galaksi lain.

Melansir Livescience, pada Februari lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi perintah untuk menembak jatuh tiga fenomena udara tak dikenal. Badan antariksa AS, NASA menyebut fenomena udara itu sebagai UFO.

Kemudian, rekaman yang diduga bocor dari seorang pilot Angkatan Laut tentang UFO, dan berita tentang laporan pemerintah AS menutup-nutupi penelitian UFO. Baru-baru ini, analisis independen yang diterbitkan pada Juni lalu, menunjukkan bahwa riset mengenai UFO mungkin telah dikumpulkan oleh agen rahasia pemerintah AS.

Apabila benar hal tersebut terjadi, dan ada kehidupan lain di luar Bumi, maka manusia akan menghadapi perubahan paradigma sejarah. Oleh sebab itu, upaya tersebut harus segera dihentikan sebelum ada sesuatu yang tak diinginkan terjadi.

Dikutip dari Washingtonpost, beberapa kalangan ilmiah telah memperdebatkan pertanyaan seputar apakah akan mencoba menghubungi peradaban lain. Ini adalah topik yang sangat penting bagi seluruh planet.

Selama 60 tahun, para ilmuwan telah berusaha melakukan kontak dengan teleskop radio, mendengarkan kemungkinan sinyal yang datang dari planet lain. Upaya ini sebagian besar telah dilakukan oleh SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) Institute di California.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
UFO Luar Angkasa alien
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/56/2998977/ilustrasi-RyHi_large.jpg
Peneliti Usulkan Metode Baru untuk Cari Kehidupan Alien di Planet Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/56/2954594/sempat-jadi-misteri-analisis-forensik-ungkap-wujud-asli-mumi-alien-peru-AkW3tvLZw1.jpg
Sempat Jadi Misteri, Analisis Forensik Ungkap Wujud Asli Mumi Alien Peru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/56/2944607/astronom-deteksi-sinyal-radio-misterius-super-cepat-berasal-dari-alien-8yQD6L8UUn.jpeg
Astronom Deteksi Sinyal Radio Misterius Super Cepat, Berasal dari Alien?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/56/2942622/berita-penemuan-alien-paling-viral-sepanjang-tahun-2023-rNDqhZXSW5.jpeg
Berita Penemuan Alien Paling Viral Sepanjang Tahun 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/56/2927869/wow-suara-ikan-paus-diyakini-awal-untuk-belajar-bahasa-alien-ZO5C2Hhovh.jpg
Wow, Suara Ikan Paus Diyakini Awal untuk Belajar Bahasa Alien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/56/2917432/alien-dari-peru-kembali-viral-diklaim-bukan-rekayasa-qL4O2ZBu6A.jpg
Alien dari Peru Kembali Viral, Diklaim Bukan Rekayasa
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement