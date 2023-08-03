Heboh UFO Terdampar di Pantai Australia, Ternyata...

TELUK JURIEN - Sebuah benda misterius diduga UFO terdampar di dekat Teluk Jurien, Australia Barat baru-baru ini. Lembaga Antariksa Australia lantas merespons kabar tersebut.

Sebelum kabar itu berhasil menciptakan kehebohan di tengah masyarakat. Banyak yang mengaitkan benda tersebut dengan alien dan UFO.

Namun Lembaga Antariksa Australia mengumumkan bahwa setelah diteliti, benda mirip UFO itu sebenarnya merupakan puing-puing bekas peluncuran dari satelit Polar (PSLV) milik organisasi penelitian antariksa India (ISRO).

"Kami telah menyimpulkan objek yang terletak di pantai dekat Teluk Jurien di Australia Barat kemungkinan besar adalah puing-puing PSLV tahap ketiga yang dikeluarkan yang merupakan kendaraan peluncuran lift sedang yang dioperasikan oleh @isro," kata mereka dalam akun Twitter (X).

Seorang pejabat Isro mengatakan objek tersebut kemungkinan besar merupakan bagian yang tidak terbakar dari roket PSLV yang meluncurkan satelit navigasi untuk konstelasi IRNSS sekitar dua bulan yang lalu.