Ilmuwan Temukan Cara Mudah Deteksi Sinyal Alien

MISTERI keberadaan alien sampai saat ini belum juga terpecahkan. Meskipun sejak lama sudah ada upaya untuk mencarinya, tetap saja para ilmuwan di seluruh dunia belum juga menemukan titik terang.

Salah satu yang jadi hambatan dalam pencarian alien adalah karena di Bumi terlalu banyak aktivitas dan juga kegaduhan. Kesibukan manusia di Bumi ini menyebabkan sinyal alien sangat sulit untuk ditangkap.

Namun metode baru untuk mengenali sinyal radio yang berjalan melalui ruang antarbintang baru saja mencapai tahap yang lebih tinggi. Diklaim bahwa kemajuan ini memungkinkan manusia mendeteksi alien dengan lebih mudah.

BACA JUGA: Cara Membuka Situs Diblokir Pakai Yandex Browser Jepang

Dihimpun dari Science Alert, Astrofisikawan, Andrew Siemion mengatakan saat ini ilmuwan yang tergabung dalam kelompok Search for extraterrestrial intelligence (SETI) sudah menjajaki kemajuan yang besar. Mereka sudah mengembangkan sebuah program yang dapat memilih gelombang radio dengan binar antarbintang, yang dapat memudahkan mereka dalam "mencari jarum di tumpukan jerami."

"Ini adalah pertama kalinya kami memiliki teknik yang, jika kami hanya memiliki satu sinyal, berpotensi memungkinkan kami untuk secara intrinsik membedakannya dari interferensi frekuensi radio," kata Siemion.

Tidak jelas seperti apa program yang berhasil dihadirkan ilmuwan SETI, tapi digadang-gadang ini akan sangat berguna untuk mengungkap misteri alien di masa mendatang dengan cara yang praktis.

Untuk diketahui, kelompok SETI telah mencoba menjelajahi langit selama beberapa dekade, mencari gelombang radio yang hanya dapat dihasilkan oleh teknologi alien. Namun upaya ini tidak pernah berhasil membuktikan keberadaan alien.