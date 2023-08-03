Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuwan Temukan Cara Mudah Deteksi Sinyal Alien

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |06:07 WIB
Ilmuwan Temukan Cara Mudah Deteksi Sinyal Alien
Allen Telescope. (Foto: SETI Institute)
A
A
A

MISTERI keberadaan alien sampai saat ini belum juga terpecahkan. Meskipun sejak lama sudah ada upaya untuk mencarinya, tetap saja para ilmuwan di seluruh dunia belum juga menemukan titik terang.

Salah satu yang jadi hambatan dalam pencarian alien adalah karena di Bumi terlalu banyak aktivitas dan juga kegaduhan. Kesibukan manusia di Bumi ini menyebabkan sinyal alien sangat sulit untuk ditangkap.

Namun metode baru untuk mengenali sinyal radio yang berjalan melalui ruang antarbintang baru saja mencapai tahap yang lebih tinggi. Diklaim bahwa kemajuan ini memungkinkan manusia mendeteksi alien dengan lebih mudah.

Dihimpun dari Science Alert, Astrofisikawan, Andrew Siemion mengatakan saat ini ilmuwan yang tergabung dalam kelompok Search for extraterrestrial intelligence (SETI) sudah menjajaki kemajuan yang besar. Mereka sudah mengembangkan sebuah program yang dapat memilih gelombang radio dengan binar antarbintang, yang dapat memudahkan mereka dalam "mencari jarum di tumpukan jerami."

"Ini adalah pertama kalinya kami memiliki teknik yang, jika kami hanya memiliki satu sinyal, berpotensi memungkinkan kami untuk secara intrinsik membedakannya dari interferensi frekuensi radio," kata Siemion.

Tidak jelas seperti apa program yang berhasil dihadirkan ilmuwan SETI, tapi digadang-gadang ini akan sangat berguna untuk mengungkap misteri alien di masa mendatang dengan cara yang praktis.

Untuk diketahui, kelompok SETI telah mencoba menjelajahi langit selama beberapa dekade, mencari gelombang radio yang hanya dapat dihasilkan oleh teknologi alien. Namun upaya ini tidak pernah berhasil membuktikan keberadaan alien.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
nasa Sinyal Alien alien
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/56/2998977/ilustrasi-RyHi_large.jpg
Peneliti Usulkan Metode Baru untuk Cari Kehidupan Alien di Planet Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/56/2954594/sempat-jadi-misteri-analisis-forensik-ungkap-wujud-asli-mumi-alien-peru-AkW3tvLZw1.jpg
Sempat Jadi Misteri, Analisis Forensik Ungkap Wujud Asli Mumi Alien Peru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/56/2944607/astronom-deteksi-sinyal-radio-misterius-super-cepat-berasal-dari-alien-8yQD6L8UUn.jpeg
Astronom Deteksi Sinyal Radio Misterius Super Cepat, Berasal dari Alien?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/56/2942622/berita-penemuan-alien-paling-viral-sepanjang-tahun-2023-rNDqhZXSW5.jpeg
Berita Penemuan Alien Paling Viral Sepanjang Tahun 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/56/2927869/wow-suara-ikan-paus-diyakini-awal-untuk-belajar-bahasa-alien-ZO5C2Hhovh.jpg
Wow, Suara Ikan Paus Diyakini Awal untuk Belajar Bahasa Alien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/56/2917432/alien-dari-peru-kembali-viral-diklaim-bukan-rekayasa-qL4O2ZBu6A.jpg
Alien dari Peru Kembali Viral, Diklaim Bukan Rekayasa
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement