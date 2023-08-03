Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Suhu Papua Meroket Hingga 35 Derajat Celsius karena El Nino

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |16:50 WIB
Suhu Papua Meroket Hingga 35 Derajat Celsius karena El Nino
Suhu tinggi karena El Nino (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Dampak fenomena El Nino sudah dirasakan wilayah Papua. Menurut Kepala Stasiun Klimatologi BMKG wilayah V Jayapura, Sulaiman, suhu di sana sudah meningkat pesat hingga menyentuh angka 35 derajat Celsius.

"Memang benar saat ini mulai terasa meningkatnya suhu udara di sejumlah wilayah di Papua, walaupun kenaikan itu belum mencapai angka tertinggi. Saat ini suhu udara berkisar 33-35 derajat Celsius," kata Sulaiman dikutip dari Antara, Kamis (3/8/2023).

Diperkirakan kondisi yang dipengaruhi El Nino akan berlangsung hingga akhir tahun. Musim kemarau puncaknya diantara bulan Agustus-September dan masuk monsun barat yang merupakan penentu musim hujan di bulan November.

Adapun wilayah yang akan mengalami dampak kemarau atau kekeringan adalah Jayapura, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Belum lama ini bahkan dikabarkan bahwa dampak El Nino sudah menelan korban jiwa sebanyak 6 orang.

Keenam orang ini dinyatakan kelaparan karena El Nino yang terjadi di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, menyebabkan pertanian masyarakat seperti jagung mengalami gagal panen.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan ada ribuan orang yang mengalami kelaparan dan saat ini pemerintah tengah berusaha mengirimkan bantuan logistik ke wilayah Papua.

