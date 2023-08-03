Advertisement
Peneliti Temukan Fosil Hewan Terberat di Bumi, Bobotnya Capai Ratusan Ton

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |14:06 WIB
Peneliti Temukan Fosil Hewan Terberat di Bumi, Bobotnya Capai Ratusan Ton
Perucetus Colossus (Foto: Alberto Gennari)
JAKARTA - Paus biru saat ini didapuk sebagai hewan terbesar di Bumi dengan panjang lebih dari 25 meter dan bobot 4,5 ton. Tapi peneliti baru-baru ini menemukan fosil hewan yang berukuran berkali-kali lipat lebih besar dari paus biru.

Fosil tersebut memberi gambaran spesies baru bernama Perucetus Colossus yang memiliki ukuran super jumbo. Panjang tubuhnya sekitar 20 meter dengan bobot yang mencapai 85 hingga 340 ton, dilansir dari Science Focus, Kamis (3/8/2023).

Penemuan ini menjadi spesies makhluk purba yang aktif berpatroli di perairan pantai pada 40 juta tahun lalu. Para peneliti mengatakan bahwa hewan raksasa satu ini telah lama punah dalam formasi batuan di gurun Ica di Peru selatan.

"Ini sangat berbeda dengan yang pernah saya lihat sebelumnya. Ini adalah kerangka mamalia terberat yang pernah ditemukan sejauh ini, mungkin vertebrata terberat yang pernah ada," kata Alberto Collareta, ahli paleontologi di Universitas Pisa.

 BACA JUGA:

Menulis di jurnal Nature, Collareta dan rekannya menggambarkan bagaimana fosil ini ditemukan sekitar 13 tahun yang lalu. Dijelaskan juga bagaimana mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkan studi.

