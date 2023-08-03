Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

China Mulai Batasi Waktu Anak Bermain Ponsel Jadi Dua Jam Per Hari

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |14:07 WIB
China Mulai Batasi Waktu Anak Bermain Ponsel Jadi Dua Jam Per Hari
(Foto: Unsplash)
A
A
A

CHINA mulai mempertimbangkan untuk membatasi waktu penggunaan ponsel kepada anak-anak. Dalam aturan tersebut hanya memperbolehkan anak-anak di China bermain ponsel selama dua jam per hari.

Dikutip dari Engadget, Kamis (3/8/2023), Cyberspace Administration of China (CAC) mengusulkan aturan untuk membatasi waktu bermain ponsel pintar bagi anak di bawah 18 tahun menjadi dua jam per hari.

 BACA JUGA:

Sementara untuk remaja di usia 15 hingga delapan tahun hanya dibatasi menjadi satu jam per hari. Sedangkan mereka yang berusia di bawah delapan tahun akan diberi waktu 40 menit.

Rencananya pemerintah China juga akan melarang penggunaan ponsel pada sejak pukul 22.00-06.00. Ponsel mereka juga diwajibkan memiliki mode yang mudah diakses oleh orang tua guna membatasi apa yang dilihat anak-anak.

Kemudian, CAC juga mengharuskan penyedia internet menampilkan konten yang sesuai dengan usia pengguna ponsel.

Lebih lanjut, untuk anak-anak batita, aturan tersebut hanya terbatas pada lagu dan bentuk audio lainnya, sedangkan anak yang berusia 12 tahun ke atas baru dapat melihat materi pendidikan dan berita. Namun aturan tersebut akan mengalami pengecualian untuk konten pendidikan atau layanan darurat lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/57/2953109/menengok-kacamata-pintar-asus-airvision-m1-yang-rilis-di-ces-2024-0aGAY8XFhy.jpg
Menengok Kacamata Pintar Asus AirVision M1 yang Rilis di CES 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/54/2952748/bukan-vr-ar-tim-cook-sebut-vision-pro-mendatang-akan-menjadi-perangkat-komputasi-spasial-AoWg2FQKBc.jpg
Bukan VR/AR, Tim Cook Sebut Vision Pro Mendatang Akan Menjadi Perangkat Komputasi Spasial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/54/2951362/ingin-main-game-sambil-kerja-monitor-lengkung-57-inci-mungkin-boleh-dicoba-zS7pAGA5GB.jpg
Ingin Main Game sambil Kerja? Monitor Lengkung 57 Inci Mungkin Boleh Dicoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/57/2949643/berapa-lama-anak-boleh-main-hp-dalam-sehari-berdasarkan-usia-IJr3uYESF2.jpg
Berapa Lama Anak Boleh Main HP dalam Sehari Berdasarkan Usia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/57/2949133/4-tablet-baru-setara-harga-ipad-yang-dijual-baim-wong-bisa-jadi-alternatif-cjt1RULzBs.jpg
4 Tablet Baru Setara Harga iPad yang Dijual Baim Wong, Bisa Jadi Alternatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/57/2944966/ini-7-tips-atasi-hp-yang-kebasahan-saat-musim-hujan-BxZT0t5zxe.jpeg
Ini 7 Tips Atasi HP yang Kebasahan Saat Musim Hujan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement