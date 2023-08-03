China Mulai Batasi Waktu Anak Bermain Ponsel Jadi Dua Jam Per Hari

CHINA mulai mempertimbangkan untuk membatasi waktu penggunaan ponsel kepada anak-anak. Dalam aturan tersebut hanya memperbolehkan anak-anak di China bermain ponsel selama dua jam per hari.

Dikutip dari Engadget, Kamis (3/8/2023), Cyberspace Administration of China (CAC) mengusulkan aturan untuk membatasi waktu bermain ponsel pintar bagi anak di bawah 18 tahun menjadi dua jam per hari.

Sementara untuk remaja di usia 15 hingga delapan tahun hanya dibatasi menjadi satu jam per hari. Sedangkan mereka yang berusia di bawah delapan tahun akan diberi waktu 40 menit.

Rencananya pemerintah China juga akan melarang penggunaan ponsel pada sejak pukul 22.00-06.00. Ponsel mereka juga diwajibkan memiliki mode yang mudah diakses oleh orang tua guna membatasi apa yang dilihat anak-anak.

Kemudian, CAC juga mengharuskan penyedia internet menampilkan konten yang sesuai dengan usia pengguna ponsel.

Lebih lanjut, untuk anak-anak batita, aturan tersebut hanya terbatas pada lagu dan bentuk audio lainnya, sedangkan anak yang berusia 12 tahun ke atas baru dapat melihat materi pendidikan dan berita. Namun aturan tersebut akan mengalami pengecualian untuk konten pendidikan atau layanan darurat lainnya.