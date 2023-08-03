Google Chrome Akan Hadirkan Fitur yang Mampu Meningkatkan Pengalaman Mencari Informasi

GOOGLE kembali berinovasi. Kabarnya, web browser mereka, Google Chrome, akan mendapatkan fitur yang mampu meningkatkan pencarian informasi.

Google Chrome nantinya akan memberikan saran yang kontekstual dengan informasi yang sedang dicari oleh pengguna.

Selain itu, pembaruan di perangkat ponsel pintar ini bisa membuat pengguna mendapatkan informasi lebih cepat dari biasanya.

Namun, fitur ini baru akan tersedia secara eksklusif di perangkat Android. Yang tidak muncul di perangkat iOS adalah daftar hal-hal yang sedang tren di pencarian Google dalam satu hari.

Ini akan muncul di perangkat Android lebih dulu, kemudian, di akhir tahun, iOS baru mendapatkan pembaruan fitur ini. Kendati demikian, Google belum memberikan tanggal pasti pembaruan fitur ini.

Kemudian, ada fitur Touch to Search di perangkat Android. Di mana, pada saat pengguna menyentuh satu teks di sebuah website, akan muncul carousel yang berisi topik terkait teks yang disentuh. Carousel ini muncul di bawah laman.

Ini akan membuat pengguna mampu mempelajari topik yang sedang dicari. Namun, jika fitur ini tidak diaktifkan, carousel informasi tidak akan muncul di bawah page.

(Muhammad Pratama Supriyadillah)