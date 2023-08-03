Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Chrome Akan Hadirkan Fitur yang Mampu Meningkatkan Pengalaman Mencari Informasi

Muhammad Pratama Supriyadillah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |08:00 WIB
Google Chrome Akan Hadirkan Fitur yang Mampu Meningkatkan Pengalaman Mencari Informasi
Web browser milik Google, Google Chrome (Foto: doc Google)
A
A
A

GOOGLE kembali berinovasi. Kabarnya, web browser mereka, Google Chrome, akan mendapatkan fitur yang mampu meningkatkan pencarian informasi.

Google Chrome nantinya akan memberikan saran yang kontekstual dengan informasi yang sedang dicari oleh pengguna.

Selain itu, pembaruan di perangkat ponsel pintar ini bisa membuat pengguna mendapatkan informasi lebih cepat dari biasanya.

Namun, fitur ini baru akan tersedia secara eksklusif di perangkat Android. Yang tidak muncul di perangkat iOS adalah daftar hal-hal yang sedang tren di pencarian Google dalam satu hari.

Ini akan muncul di perangkat Android lebih dulu, kemudian, di akhir tahun, iOS baru mendapatkan pembaruan fitur ini. Kendati demikian, Google belum memberikan tanggal pasti pembaruan fitur ini.

Kemudian, ada fitur Touch to Search di perangkat Android. Di mana, pada saat pengguna menyentuh satu teks di sebuah website, akan muncul carousel yang berisi topik terkait teks yang disentuh. Carousel ini muncul di bawah laman.

Ini akan membuat pengguna mampu mempelajari topik yang sedang dicari. Namun, jika fitur ini tidak diaktifkan, carousel informasi tidak akan muncul di bawah page.

(Muhammad Pratama Supriyadillah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/54/3047041/openai-58nS_large.jpg
Dominasi Mesin Pencarian Google Makin Terancam AI, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/54/3028332/google_messages-fvnx_large.jpg
Google Hadirkan Fitur Gemini AI ke Google Message
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/57/3022840/google_play_store-qs7w_large.jpg
Google Kerjakan Fitur Auto-Launch untuk Aplikasi yang di Download di Play Store
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/54/3012924/google_ai_overview-k6TY_large.jpg
Fitur AI Google Ngawur, Suruh Pengguna Makan Batu Sampai Lompat dari Jembatan untuk Obati Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/54/3008645/circle_to_search-h8aw_large.jpeg
Google Luncurkan Fitur Circle to Search Bisa Bantu Siswa Belajar dan Kerjakan PR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/54/3002230/google-kVum_large.jpg
4 Cara Download Gambar di Google Bagi Pengguna HP maupun PC
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement