HOME OTOTEKNO TECHNO

Soal IMEI Ilegal, Xiaomi Indonesia: Produk Kami Sesuai Aturan dan Regulasi Pemerintah

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |16:51 WIB
Soal IMEI Ilegal, Xiaomi Indonesia: Produk Kami Sesuai Aturan dan Regulasi Pemerintah
Country Director Xiaomi Indonesia, Wentao Zhao (Foto: MPI/Giffar Rivana)
JAKARTA - Sekitar 191 ribu lebih ponsel di Indonesia diketahui memiliki IMEI ilegal. Xiaomi Indonesia pun menegaskan jika produk yang mereka pasarkan di Indonesia sudah sesuai dengan prosedur dan aturan dari Pemerintah Indonesia.

Menurut Country Director Xiaomi Indonesia, Wentao Zhao, pihaknya berkomitmen penuh dalam menjaga keaslian dan kualitas produk untuk para konsumen setianya. Brand asal China itu menegaskan telah mengikuti aturan yang berlaku. 

"Kami senantiasa bekerjasama dengan otoritas terkait, dan pihak-pihak terpercaya untuk menerapkan sistem pengawasan yang ketat," kata Wentao Zhao kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (2/8/2023).

"Seperti proses sertifikasi, uji kelayakan pasar, maupun perlindungan konsumen. Kami memastikan untuk produk yang kami tawarkan memenuhi standar dan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku," tambahnya.

