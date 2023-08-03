Ini Cara Mematikan Fitur Pencarian Aman Yandex

CARA mematikan fitur pencarian aman Yandex menjadi opsi yang bisa dilakukan oleh pengguna agar bebas berselancar di dunia maya. Dibandingkan kompetitornya, pengaturan Yandex memang cukup sederhana.

Berdasarkan data dari Statcounter, Yandex memang lebih diminati di Rusia dengan pangsa pasar 48,79% pada tahun 2019 lalu. Sementara Google hanya berada di angka 47,88%.

Di Indonesia sendiri Yandex cukup terkenal karena sering dibahas oleh Tech Reviewer dan Tiktoker. Secara fungsi, Yandex sejatinya adalah mesin pencarian seperti Google.

Di sana pengguna dapat mencari sesuatu. Setelah itu akan tampil halaman di mana terdapat kumpulan URL berwarna biru lengkap dengan deskripsinya. Pengguna juga dapat melihat gambar, video, dan hasil penelusuran lainnya dari kata kunci yang dimasukkan.

Tidak habis sampai di situ, Yandex juga cukup populer lantaran pengguna bisa mengakses situs yang diblokir tanpa memerlukan VPN. Bahkan, pengguna juga dapat mematikan fitur pencarian aman (safe search) dengan mudah di Yandex.