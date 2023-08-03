Logo Baru Twitter Ternyata Lambang Illuminati, Apa Buktinya?

TWITTER memang sudah berganti nama dan logo menjadi X, yang dianggap sebagai awal baru. Pemilik X, Elon Musk menyebut gagasan mengubah logo menjadi "X" adalah untuk mewujudkan ketidaksempurnaan dalam diri kita semua yang membuat kita unik.

Tapi, beberapa orang curiga ada maksud lain dibalik pergantian logo tersebut. Tidak heran, jika kemudian muncul teori konspirasi tentang pergantian logo ini. Apalagi, Elon Musk juga menjadi salah satu yang gemar dengan teori konspirasi.

Nah, teori konspirasi terbaru datang dari pemilik akun Twitter, @DokterTifa.Dalam cuitannya Dokter Tifa merasa tidak nyaman setiap kali menggunakan Twitter. Dia merasa seperti diawasi oleh lambang X yang janggal dan tidak lengkap bentuknya.

"Ternyata setelah di-mirror, eits muncul simbol lengkapnya. Tambah ilfil ih," cuitnya.

Hasil mirror yang dilakukan Dokter Tifa memang mengejutkan. Logo X yang disandingkan dengan hasil mirror justru menghasilkan logo baru yakni simbol illuminati berupa segitiga mata satu.

Tidak heran jika beberapa pengikut Dokter Tifa banyak yang setuju meski banyak juga yang meledek karena dianggap cocoklogi.

"Mereka bekerja selalu menggunakan simbol-sombol. Dan ini sama dengan Facebook. Beda profesi tapi bekerja dalam satu atap," tulis pemilik akun Twitter @AriessTruss.

"Sebuah konspirasi," cuit singkat pemilik akun Twitter @kaqtus.

Sementara yang meledek cuitan Dokter Tifa juga sangat banyak. Mereka malah meminta Dokter Tifa untuk menghapus akun Twitter miliknya karena terbukti punya hubungan dengan Illuminati.

"Iya bu bener ini simbol Illuminati segera habus aku bu," cuit pemilik akun Twitter @aldapstsr.

"Ini logo wahyudi bu, cepet ibu hapus akun," tambah pemilik akun Twitter @elgambrito.