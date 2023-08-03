Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Logo Baru Twitter Ternyata Lambang Illuminati, Apa Buktinya?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |12:13 WIB
Logo Baru Twitter Ternyata Lambang Illuminati, Apa Buktinya?
Aplikasi X. (Foto: X)
A
A
A

TWITTER memang sudah berganti nama dan logo menjadi X, yang dianggap sebagai awal baru. Pemilik X, Elon Musk menyebut gagasan mengubah logo menjadi "X" adalah untuk mewujudkan ketidaksempurnaan dalam diri kita semua yang membuat kita unik.

Tapi, beberapa orang curiga ada maksud lain dibalik pergantian logo tersebut. Tidak heran, jika kemudian muncul teori konspirasi tentang pergantian logo ini. Apalagi, Elon Musk juga menjadi salah satu yang gemar dengan teori konspirasi.

Nah, teori konspirasi terbaru datang dari pemilik akun Twitter, @DokterTifa.Dalam cuitannya Dokter Tifa merasa tidak nyaman setiap kali menggunakan Twitter. Dia merasa seperti diawasi oleh lambang X yang janggal dan tidak lengkap bentuknya.

"Ternyata setelah di-mirror, eits muncul simbol lengkapnya. Tambah ilfil ih," cuitnya.

Logo X

Hasil mirror yang dilakukan Dokter Tifa memang mengejutkan. Logo X yang disandingkan dengan hasil mirror justru menghasilkan logo baru yakni simbol illuminati berupa segitiga mata satu.

Tidak heran jika beberapa pengikut Dokter Tifa banyak yang setuju meski banyak juga yang meledek karena dianggap cocoklogi.

"Mereka bekerja selalu menggunakan simbol-sombol. Dan ini sama dengan Facebook. Beda profesi tapi bekerja dalam satu atap," tulis pemilik akun Twitter @AriessTruss.

"Sebuah konspirasi," cuit singkat pemilik akun Twitter @kaqtus.

Sementara yang meledek cuitan Dokter Tifa juga sangat banyak. Mereka malah meminta Dokter Tifa untuk menghapus akun Twitter miliknya karena terbukti punya hubungan dengan Illuminati.

"Iya bu bener ini simbol Illuminati segera habus aku bu," cuit pemilik akun Twitter @aldapstsr.

"Ini logo wahyudi bu, cepet ibu hapus akun," tambah pemilik akun Twitter @elgambrito.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Logo X Aplikasi Twitter X Twitter
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/19/54/2923242/3-cara-simpan-video-media-sosial-x-ke-hp-android-6epZ6BOpKq.jpg
3 Cara Simpan Video Media Sosial X ke HP Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/54/2889520/cara-menghapus-akun-x-twitter-dengan-mudah-dan-cepat-1sR6mGtJu5.jpg
Cara Menghapus Akun X (Twitter) dengan Mudah dan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/54/2869142/elon-musk-ingin-hapus-headline-berita-di-x-ngomel-lagi-Yvl5JtXV65.jpg
Elon Musk Ingin Hapus Headline Berita di X, Ngomel Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/54/2868441/hilangkan-jejak-digital-ini-lifehack-cari-dan-hapus-twit-lama-di-twitter-x-N6pBcffOmm.jpeg
Hilangkan Jejak Digital, Ini Lifehack Cari dan Hapus Twit Lama di Twitter/X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/54/2868392/x-siap-ketar-ketir-meta-segera-rilis-threads-versi-web-minggu-ini-H1yO6pQ85e.jpeg
X Siap Ketar-ketir, Meta Segera Rilis Threads Versi Web Minggu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/54/2867969/pengguna-twitter-x-tak-lagi-bisa-lihat-twit-lawas-elon-musk-akui-tak-ada-yang-sempurna-52iusFAteP.jpeg
Pengguna Twitter/X Tak Lagi Bisa Lihat Twit Lawas, Elon Musk Akui Tak Ada yang Sempurna
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement