HOME OTOTEKNO TECHNO

Instagram akan Punya Fitur Deteksi Konten Buatan AI

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:23 WIB
Instagram akan Punya Fitur Deteksi Konten Buatan AI
Instagram (Foto: Tech Game World)
A
A
A

INSTAGRAM akan memiliki fitur deteksi konten buatan AI. Nantinya mereka akan memberikan label kepada gambar yang diciptakan atau diedit menggunakan AI.

Kabar itu dibocorkan oleh pengembang aplikasi, Alessandro Paluzzi, dalam akun X-nya akhir Juli lalu. Ia menyebut langkah itu diambil Meta untuk melindungi pengguna dari maraknya konten AI di dunia maya.

(Foto: Twitter/AlessandroPaulizzi)

"Instagram sedang mengerjakan label yang berguna untuk menandai konten yang dibuat atau dimodifikasi oleh AI agar lebih mudah diidentifikasi." ciut Paluzzi.

Dari tangkapan layar yang dibagikan oleh Paluzzi, nantinya pengguna akan mendapatkan pemberitahuan yang muncul di sebuah postingan. "Konten ini dibuat atau diedit dengan AI."

Halaman:
1 2
      
