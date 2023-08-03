Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Youtube Hadirkan 6 Fitur Baru, Apa Saja?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:12 WIB
Youtube Hadirkan 6 Fitur Baru, Apa Saja?
Youtube. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

GUNA memaksimalkan experience para pengguna, Youtube kembali melakukan pembaruan di platform mereka. YouTube memperkenalkan enam fitur baru di aplikasinya.

Update tersebut, difokuskan pada konten video pendek Shorts, sehingga menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Produk video pendek Shorts pertama kali dikenalkan sekitar 2021 dan kini telah menarik lebih dari dua miliar pengguna bulanan.

Seperti dilansir dari Antara, YouTube mengumumkan enam fitur baru yang siap meluncur dalam beberapa minggu ke depan, salah satunya ialah fitur mengubah video horizontal menjadi video Shorts vertikal.

Keenam fitur baru itu, yang memungkinkan pembuat konten Shorts untuk menyesuaikan tata letak, memperbesar, dan memotong segmen video yang dipilih dan menawarkan efek layar terbagi, tengah diuji coba. Fitur mengubah video horizontal menjadi video vertikal memungkinkan pengguna untuk mempertahankan bagian penting dari video mereka yang lebih panjang.

Selanjutnya ada juga fitur Collab, fitur yang memungkinkan kreator merekam video Shorts dalam format berdampingan dengan video YouTube atau Shorts lainnya. Fitur itu menawarkan berbagai opsi tata letak, seperti pengaturan layar terbagi vertikal atau horizontal dengan demikian pengguna bisa lebih nyaman menyesuaikan kebutuhannya.

Fitur ketiga ialah stiker Q&A, dengan fitur itu kreator bisa berinteraksi dengan penontonnya dengan mengajukan pertanyaan dan menerima tanggapan di bagian komentar. Itu akan menjadi cara baru yang menyenangkan untuk berinteraksi bagi kreator dan pelanggannya.

YouTube juga memberikan fitur Live Streaming, kini kreator bisa melakukan siaran langsung dan berbagi pengalaman dengan para pelanggannya lewat bentuk video vertikal seperti Shorts. Fitur itu tengah diuji coba dan kreator yang tengah bersiaran langsung akan terlihat di bagian feed Shorts.

Halaman:
1 2
      
