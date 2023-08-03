Peneliti Uji Coba Tanam Chip AI di Otak Orang Lumpuh, Hasilnya Menggembirakan

KECERDASAN buatan (AI) telah digunakan di banyak sektor, tidak terkecuali di sektor kesehatan. Baru-baru ini hadir implan otak berbasis AI yang memungkinkan pasien lumpuh mendapatkan kembali kemampuan geraknya.

Keith Thomas pria asal New York yang mengalami kecelakaan hingga tulang C4 dan C5-nya rusak sampai membuatnya lumpuh dapat menggerakkan kembali anggota badannya berkat teknologi AI yang tengah naik daun belakang ini.

Thomas dapat menggerakkan lengannya sesuka hati dan merasakan saudara perempuannya memegang tangannya, berkat teknologi implan otak AI yang dikembangkan oleh Institut Bioelektronik Feinstein Health Northwell.

Untuk diketahui, implan otak AI dilakukan dengan menghabiskan waktu berbulan-bulan. Pertama dilakukan pemetaan otak dengan MRI untuk menunjukkan bagian otak yang bertanggung jawab atas gerakan lengan dan indra peraba di tangan.

Setelah pemetaan berhasil dilakukan dengan akurat, ahli bedah melakukan prosedur 15 jam untuk menanamkan microchip ke dalam otak. Dikatakan bahwa pada fase ini, Thomas terbangun dan ia memberi tahu bahwa ia mulai mendapat sensasi gerakan.

Sementara microchip berada di dalam tubuhnya, tim juga memasang port eksternal di atas kepalanya. Port tersebut terhubung ke komputer dengan algoritme AI untuk menginterpretasikan pemikirannya dan mengubahnya menjadi tindakan.

Para peneliti menyebut pendekatan ini sebagai terapi yang digerakkan oleh pikiran, karena semuanya dimulai dengan niat pasien. Jika dia berpikir ingin menggerakkan tangannya, misalnya, implan otaknya akan mengirimkan sinyal ke komputer.

Di sini kemudian akan mengirimkan sinyal ke patch elektroda di tulang belakang dan otot tangan pasien untuk merangsang gerakan. Mereka juga menempelkan sensor ke ujung jari dan telapak tangan Thomas, untuk merangsang sensasi.