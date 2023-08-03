Sirkuit Pembuatan SIM Resmi Diganti Jadi Huruf S, Dilaksanakan Besok

JAKARTA - Sirkuit ujian praktik pembuatan surat izin mengemudi (SIM) resmi dirubah, dari manuver angka 8 jadi bentuk S.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, pelaksanaan beberapa tempat yang dilakukan di antaranya di Daan Mogot, Polres Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi Kota. Penerapan ini telah sesuai arahan Korps Lalu Lintas Polri.

"Iya ada kajian, ada petunjuk dari Korlantas mengeluarkan ketentuan ini," kata Latif kepada wartawan, Kamis (3/8/2023).

Lebih lanjut, Latif menjelaskan peralihan dari angka 8 diganti dengan huruf S agar lebih mudah dan menjadi 2,5 kali lebar kendaraan dari yang sebelumnya 1,5.

"Intinya, ada beberapa dianggap sulit tetapi tidak kurangi keselamatan dan keahliannya. Yang tadi angka 8 diganti huruf S jadi manuver ke kanan, manuver ke kiri sudah terakomidir di situ. Seperti putar balik kan ada materi disitu. Jadi, kita persingkat dalam satu sirkuit," ujarnya.

Lebih lanjut mantan Dirlantas Polda Jawa Timur ini mengatakan pelaksanaannya dimulai besok di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

BACA JUGA: Urgensi Transformasi Industri Otomotif Menuju Kendaraan Listrik

"Besok pagi pelaksanaanya sudah dimulai. Besok pagi khusus di Daan Mogot sudah kami mulai beberapa di Polres Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi Kota sudah dilaksankan juga," ucapnya lagi.