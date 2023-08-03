Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mercedes-Benz Siap Pamer Kendaraan Listrik Terbaru Akhir Tahun

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |20:45 WIB
Mercedes-Benz Siap Pamer Kendaraan Listrik Terbaru Akhir Tahun
Mercedes-Benz siap pamerkan kendaraan listrik terbaru. (Foto: Autoblog)
JAKARTA - Mercedes-Benz bersiap memamerkan seluruh kendaraan listriknya di pameran IAA yang berlangsung di Jerman, pada 5-10 September 2023 mendatang.

Dikutip dari autoblog, Rabu (3/8/2023), dalam ajang itu juga bakal menjadi aksi pamer rencana besar Mercedes-Benz dari segmen harga terendah. Sayangnya tidak ada informasi lebih detail model apa yang bakal ditawarkan, apakah untuk kelas Kelas A, B, atau CLA.

Namun jika merujuk pada bocoran yang telah beredar di internet, terdapat foto siluet unit Mercedes-Benz yang cukup misterius, dan jika diamati memiliki tampilan yang sangat sporty.

Dalam foto tersebut, terdapat sebuah garis panjang bercahaya pada bagian tengah mobil. Seolah menggambarkan lampu yang bakal disamatkan yang begitu tipis dan tajam.

Tentu melihat bocoran gambar yang begitu memukau, dan rencana besar Mercedes-Benz dalam ajang itu menjadi sangat menarik untuk diperhatikan.

Terlebih Mercedes-Benz memang dirumorkan sedang ingin menguatkan produk entry level-nya hanya dengan empat kendaraan kompak, bukan tujuh yang sekarang ada di pasaran.

Selain itu, ajang yang berlangsung di kota munchen itu juga bakal memamerkan E-Class All-Terrain yang serba baru, kamuflase dari G-Class yang menggunakan baterai-listrik EQG yang hampir diproduksi dan lain-lainnya.

(Imantoko Kurniadi)

      
