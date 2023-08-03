Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Koleksi Mobil Jisoo BLACKPINK, Ada Cadillac Escalade dan BMW Seri 7

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |14:03 WIB
Koleksi Mobil Jisoo BLACKPINK, Ada Cadillac Escalade dan BMW Seri 7
Koleksi mobil Jisoo BLACKPINK salah satunya ada BMW Seri 7. (Foto: Pinterest/Hanhyoona26)
JAKARTA - Jisoo BLACKPINK yang dikabarkan resmi berpacaran dengan aktor Ahn Bo Hyun, rupanya punya koleksi mobil mewah lho.

Tentu saja deretan tunggangan auto mahal itu membuat Jisso jadi salah satu idol yang disorot para penikmat otomotif.

Salah satu koleksi mobil wanita cantik ini ialah Cadillac Escalade, SUV gagah nan super mewah.

Penasaran dengan koleksi mobil pacar Ahn Bo Hyun itu? Dikutip dari autobizz, Rabu (3/8/2023) simak ulasannya berikut ini.

Koleksi mobil Jisoo BLACKPINK

1. Mercedes Benz S-Class

Mobil mewah pertama yang ada di garasi rumah Jisso adalah Mercedes Benz S-Class.

Koleksi mobil Jisoo BLACKPINK satu ini memiliki tingkat kemewahan yang spektakuler dan teknologi mutakhir.

Sebagai informasi sedan Mercedes-Benz S-Class merupakan salah satu andalan perusahaan Jerman, dengan berbagai fitur-fitur berteknologi tinggi yang dimilikinya.

Mobil ini dibekali dengan mesin 3.0-liter inline-enam silinder turbocharged bertenaga 429 hp pada S500.

2. Cadillac Escalade

Ini merupakan satu-satunya SUV yang cukup umum dimiliki kalangan selebritis Hollywood, Jisso dikabarkan juga memiliki unit ini berwarna hitam.

SUV ini memiliki kabin berteknologi tinggi dan mesin V-8 6.2 liter yang gagah.

Melalui mesin itu, SUV terbesar Cadillac ini mampu menghasilkan 420 tenaga kuda dan dapat menonaktifkan setengah dari silindernya saat melaju untuk menghemat bahan bakar.

Di lintasan uji coba, Escalade ESV dengan wheelbase panjang dan mesin V-8 mampu melesat hingga 60 mph hanya dalam waktu 5,9 detik.

3. BMW Seri 7

Selanjutnya ada BMW Seri 7, koleksi mobil Jisoo BLACKPINK ini memiliki gaya eksterior yang berkelas, powertrain yang berjalan mulus, dan kabin kedap suara.

Sejumlah pilihan powertrain ditawarkan, mulai dari 320-hp inline-enam hingga V-12 twin-turbo yang bernapas api. Namun, apa pun dapur pacu yang ada di balik kap mesinnya.

Halaman:
1 2
      
