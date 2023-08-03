Kolaborasi Fortnite X Jujutsu Kaisen Hadirkan Item dan Karakter Ikonik

JAKARTA - Game battle royale Fortnite mengumumkan kolaborasinya dengan anime Jujutsu Kaisen pada Rabu (2/8/2023). Kolaborasi tersebut ditandai dengan rilisnya trailer berjudul "Break the Curse!" di kanal YouTube Fortnite.

Dengan adanya kolaborasi ini, pemain Fortnite dapat berperan sebagai karakter Jujutsu Kaise. Selain itu, mereka juga bisa mencoba keseruan baru dengan memainkan karakter ikonik seperti Satoru Gojo, Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, dan Nobara Kugisaki.

Kolaborasi Fortnite dan Jujutsu Kaisen bisa dinikmati lewat pembaruan Fortnite v25.30. Pemain dapat menantikan persilangan epik saat game battle royale mengintegrasikan elemen-elemen dari seri terkenal ini ke dalam dunia Fortnite.

Epic Games sendiri dikenal dengan kolaborasi Fortnite-nya, sering menampilkan add-on unik seperti kapak dan ransel eksklusif. Kolaborasi ini menghadirkan item unik dalam game yang memperkenalkan mekanisme gameplay baru.

Misalnya, kolaborasi Attack on Titan memperkenalkan Gear ODM, yang memungkinkan pemain menjelajahi pulau dengan kelincahan dan kemudahan yang luar biasa.

Selain Fortnite, Jujutsu Kaisen cukup gemar melakukan kolaborasi dengan game lainnya.