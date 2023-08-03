Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Streaming Game di Discord Kini Bisa Langsung Dilakukan di Xbox

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |18:00 WIB
Streaming Game di Discord Kini Bisa Langsung Dilakukan di Xbox
Discord (Foto: istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi perpesanan instan, Discord, mengumumkan bahwa mereka akan mengizinkan pengguna Xbox untuk streaming game Xbox Series X / S atau Xbox One langsung ke platformnya. Kemampuan ini akan berlaku dalam waktu dekat.

Seperti dilansir dari IGN, Kamis (3/8/2023), nantinya pemilik Xbox bisa melakukan streaming baik di DM pribadi, DM grup, atau seluruh server Discord.

Mereka yang berlangganan Discord Nitro bahkan bisa melakukan streaming dalam resolusi hingga 1080p.

Sayangnya belum diketahui kapan fitur Xbox Streaming to Discord mulai bisa dinikmati para pengguna.

Yang jelas dikatakan bahwa ini pertama kali akan hadir bagi anggota program Xbox Insider, dengan ketersediaan yang lebih luas dalam waktu dekat.

Untuk diketahui, kemampuan ini semula hanya berlaku secara eksklusif untuk pengguna PC dan seluler. Kehadiran fitur ini jelas menjadi angin segar bagi para pengguna discord dan pemilik Xbox.

Discord sendiri sudah sejak tahun lalu mengumumkan akan menambahkan integrasi obrolan suara ke konsol Xbox Series X/S dan Xbox One. Dan awal tahun ini, Discord mengumumkan bahwa obrolan suaranya kini tersedia di PS5.

(Muhammad Pratama Supriyadillah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/09/54/2795490/discord-perkenalkan-fitur-soundboard-begini-cara-kerjanya-vPvdeOKMQc.jpg
Discord Perkenalkan Fitur Soundboard, Begini Cara Kerjanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/16/3181076//ilustrasi-OPys_large.jpg
Daftar 5 Aplikasi Selingkuh yang Sering Digunakan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/16/3175312//ilustrasi-28MS_large.jpg
5 Rekomendasi Situs Nonton Drakor Subtitle Indonesia Terbaru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/16/3170374//ilustrasi-GLWf_large.jpg
Mengenal Discord, Aplikasi yang Dipakai Gen Z untuk Pemilihan PM Baru Nepal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/16/3169869//demonstrasi_gen_z_memprotes_korupsi_di_nepal-wY4N_large.jpg
Unik, Demonstran Gen Z Nepal Gunakan Discord dan ChatGPT untuk Tunjuk PM Interim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/326/3163699//pubg_battlegrounds-uJCP_large.jpg
PUBG Akan Hentikan Dukungan untuk PS4 dan Xbox One Mulai November 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement