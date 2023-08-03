Streaming Game di Discord Kini Bisa Langsung Dilakukan di Xbox

JAKARTA - Aplikasi perpesanan instan, Discord, mengumumkan bahwa mereka akan mengizinkan pengguna Xbox untuk streaming game Xbox Series X / S atau Xbox One langsung ke platformnya. Kemampuan ini akan berlaku dalam waktu dekat.

Seperti dilansir dari IGN, Kamis (3/8/2023), nantinya pemilik Xbox bisa melakukan streaming baik di DM pribadi, DM grup, atau seluruh server Discord.

Mereka yang berlangganan Discord Nitro bahkan bisa melakukan streaming dalam resolusi hingga 1080p.

Sayangnya belum diketahui kapan fitur Xbox Streaming to Discord mulai bisa dinikmati para pengguna.

Yang jelas dikatakan bahwa ini pertama kali akan hadir bagi anggota program Xbox Insider, dengan ketersediaan yang lebih luas dalam waktu dekat.

Untuk diketahui, kemampuan ini semula hanya berlaku secara eksklusif untuk pengguna PC dan seluler. Kehadiran fitur ini jelas menjadi angin segar bagi para pengguna discord dan pemilik Xbox.

Discord sendiri sudah sejak tahun lalu mengumumkan akan menambahkan integrasi obrolan suara ke konsol Xbox Series X/S dan Xbox One. Dan awal tahun ini, Discord mengumumkan bahwa obrolan suaranya kini tersedia di PS5.

(Muhammad Pratama Supriyadillah)