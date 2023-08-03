Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar Cheat GTA San Andreas Terlengkap

Muhammad Pratama Supriyadillah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |15:00 WIB
Daftar Cheat GTA San Andreas Terlengkap
GTA San Andreas (Foto: istimewa)
A
A
A

CHEAT GTA San Andreas PS2 lengkap dan terbaru tentu selalu menjadi buruan bagi penggemar game legendaris ini.

GTA merupakan salah satu game paling laris dan sudah mendunia. Awalnya game satu ini dikenal oleh publik dalam versi San Andreas di PS2. Berbagai misi dapat kalian selesaikan di versi tersebut.

Namun, asyiknya Rockstars Game sebagai pihak developer, seakan selalu membiarkan para pemain mengaktifkan kode cheat. Tak bisa dipungkiri, kehadiran cheat ini memang kerap membuat jalannya permainan semakin seru.

Cheat GTA San Andreas tidak hanya bisa diaktifkan di PS2, namun juga dalam PS3, PS4, PS5, serta PC.

Cheat dalam GTA berfungsi menambah keasyikan pada gameplay, dari memunculkan mobil-mobil keren, darah tak habis, senjata, hingga bintang 5 polisi.

Berikut cheat GTA San Andreas PS2 lengkap dan terbaru yang telah Okezone rangkum dari berbagai sumber.

Halaman:
1 2
      
