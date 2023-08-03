Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Demi Jaring Simpatisan Baru, Rusia Jadikan Video Game Alat Propaganda

Muhammad Pratama Supriyadillah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |14:00 WIB
Demi Jaring Simpatisan Baru, Rusia Jadikan Video Game Alat Propaganda
Minecraft (Foto: istimewa)
A
A
A

MOSKOW - Di era modern seperti ini, banyak cara bagi seseorang untuk menyebarkan ideologinya. Termasuk salah satu caranya menggunakan video game sebagai wadah propaganda.

Dan hal itu yang dilakukan oleh Rusia akhir-akhir ini. Mereka dikabarkan menggunakan Minecraft, serta beberapa game terkenal dunia, untuk menjaring simpatisan baru.

Di dalam game Minecraft, pemain-pemain yang berasal dari Rusia bahkan memerankan kembali peperangan Soledar, sebuah kota di Ukraina yang berhasil diakuisisi oleh Rusia pada Januari lalu.

Video reka adegan di dalam game Minecraft ini diunggah ke media sosial populer Rusia, VKontakte.

Kemudian, ada pula sebuah video tutorial, cara menaikkan bendera di dalam game. Bendera tersebut tak lain tak bukan adalah bendera Rusia.

Tak hanya Minecraft, game lain seperti Roblox juga digunakan pemain Rusia untuk menyebarkan ideologi mereka. Seorang pengguna bahkan menghias ruangannya dengan interior Rusia, untuk merayakan hari libur nasional, Russia Day.

Halaman:
1 2
      
